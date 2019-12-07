Моніка Беллуччі приголомшила молодістю: зйомка для обкладинки модного глянцю

55-річна акторка та модель вражає своєю нетлінною красою. Вона стала обличчям марокканського журналу L'Officiel. Зірка обрала стримані вбрання: чорну сукню без бретельок, чорні штани та блузку. Довершили її образ коштовні аксесуари.

У своєму інстаграмі італійка поділилася серією світлин, які з'являться на сторінках L'Officiel Maroc. Мати двох дітей досить часто позує для обкладинок престижних видань, чим доводить, що навіть у 55 можна залишатися справжнім секс-символом.

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Під час зйомки вона приміряла прикраси від одного з найвідоміших ювелірних брендів вишуканих коштовностей Cartier. На Моніці Беллуччі були перстні та підвіски з дорогоцінними діамантами у формі слона та намисто з коштовними камінцями.

Автором фотосесії став французький портретний фотограф Тіємо Сандер, із яким зірка співпрацює вже не вперше.

Ікона стилю не приховує своєї природної краси, часто постаючи без макіяжу. Нещодавна вона поділилася світлиною, коли тільки починала свою модельну кар'єру. З цього фото легко можна зрозуміти, що красуня не вдавалася до значних коректив своєї зовнішності.

Ні за що на світі не хотіла б, щоб мені знову було 20. Зараз я набагато щасливіша, ніж тоді, адже в тому віці ми ще тільки пізнаємо себе, намагаємося зрозуміти, ким хочемо бути, страждаємо від невпевненості в собі. Зараз я точно знаю, що мені потрібно, і без чого я можу прожити,

– зізналась знаменитість раніше.

Що відомо про кар'єру Моніки Беллуччі? Ефектна італійська красуня розпочинала свою кар'єру з модельного бізнесу. У підлітковому віці Моніка Беллуччі переїхала до Франції, де змушена була працювати манекенницею, щоб оплатити своє навчання на юридичному факультеті. Однак після успішних зйомок красуня вирішила змінити плани на життя та покинула університет.

У 24 Моніка Беллуччі переїжджає до Мілана, де бере участь у показах за контрактом з Elite Model Management. Наступного року стає відомою у Парижі та у Нью-Йорку. Вона брала участь у показах Dolce&Gabbana, Fendi та інших відомих світових марок. Знімалась для обкладинок французьких журналів Elle та Vogue. У 2007 рекламувала для Cartier парфуми Délices.