Моніка Беллуччі прийшла на світський захід у спокусливому корсеті: фото

Знаменита італійська акторка Моніка Беллуччі в 55 років не приховує своєї сексуальності. Знаменитість вкотре це довела, завітавши на світський захід у пікантному вбранні.

Днями у Римі відбулась знакова вечірка, яку вперше організувала Американська академія кінематографічних мистецтв і наук. Світська подія прикувала чималу увагу журналістів, адже вона відгриміла в легендарному палаці Барберіні. Приголомшував і зірковий склад: на червоній доріжці з'явились культові актори та режисери, серед яких була й Моніка Беллуччі.

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Популярна італійка одразу ж привернула увагу всіх фотографів. На червону доріжку вона вийшла в улюбленому образі total black. Цього разу Моніка Беллуччі надала перевагу трендовому штанному костюму з подовженим блейзером, який доповнила сексуальним прозорим корсетом. Пікантний образ акторка доповнила туфлями на підборах та невеликим клатчем. Срібні прикраси і лаконічний макіяж завершили look неперевершеної Моніки Беллуччі.



Моніка Беллуччі у Римі / Getty Images



Моніка Беллуччі з представниками Американської академії кінематографічних мистецтв і наук / Getty Images

Це не вперше Моніка Беллуччі здійснює публічні виходи у прозорому вбранні. Наприкінці вересня 2019 року італійка вперше показала свою коротку стрижку, завітавши на Тиждень моди в Мілані. Тоді сексуальна Моніка постала перед камерами у білому костюмі та прозорій блузі від Dolce & Gabbana. Вибір одягу був не випадковим, адже знаменитість стала почесною гостею показу нової колекції бренду.



Моніка Беллуччі в Мілані / Getty Images