Моніка Беллуччі прийшла на світський захід з бойфрендом: романтичні фото

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Моніка Беллуччі з Ніколасом Лефевром
Моніка Беллуччі з Ніколасом Лефевром / www.gettyimages.com

54-річна Моніка Белуччі перестала приховувати від громадськості свого бойфренда. Знаменита італійська акторка відвідала світський захід у Парижі, де постала перед камерами з молодшим на 18 років Ніколасом Лефевром.

Після розлучення з Венсаном Касселем зваблива Моніка Беллуччі розпочала нові стосунки. Наразі акторка зустрічається з власником арт-галереї Ніколасом Лефевром та демонструє з ним ніжні почуття на публіці.

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У середу, 10 квітня, зіркова пара прийшла на гала-вечір популярного бренду Cartier. Світська подія відбулась у розкішному замку Коньержі, що у французькому Парижі. Саме там закохані Моніка Беллуччі та Ніколас Лефевр позували на червоній доріжці, міцно тримаючи один одного за руку. 

Варто зазначити, що знаменитості підготувались до спільного публічного виходу та обрали подібні вбрання. Так, Моніка Беллуччі позувала перед камерами у білосніжному костюмі від бренду Dolce & Gabbana. А от 36-річний Ніколас Лефевр супроводжував кохану у білій сорочці та чорному смокінгу. Виглядали знаменитості дуже гармонійно.

Моніка Беллуччі з бойфрендом
Моніка Беллуччі з бойфрендом / Getty Images

Акторка Моніка Беллуччі
Акторка Моніка Беллуччі / Instagram / @monicabellucciofficiel

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Моніка Беллуччі Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
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