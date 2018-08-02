Моніка Беллуччі розповіла про вечірки вдома та ставлення до компліментів від чоловіків

Знаменита італійська акторка Моніка Беллуччі у новому інтерв'ю відверто розповіла подробиці зі свого особистого життя та дитинства.

Про це пише видання Elle. Моніка розповіла, що її першою прикрасою стало колечко в знак вічної любові у 15 років від бойфренда.

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Найкращий комплімент жінці виражається не в словах, а у вчинках, які чоловік робить, щоб зробити її щасливою,

– заявила Беллуччі.

Також акторка зізналася, що її дуже надихає актриса Меріл Стріп тому, що їй вистачає мужності активно висловлювати свою позицію з важливих питань.

Відомо, що Моніка проживає у квартирі під номером чотирнадцять і має чудові стосунки з сусідами. Крім того, вона полюбляє організовувати вечері з друзями у себе вдома.

Мій дім завжди відкритий для друзів. Ідеальний вечір – це вечеря з найближчими, з нескінченними розмовами і гучним сміхом,

– додала італійка.

Беллуччі в інтерв'ю подякувала своїй матері за те, що вона виховала її у любові.

"Те ж я роблю зі своїми дочками. Я постійно повторюю їм, що головне – не втрачати поваги до себе і оточення", – заявила акторка.

Додамо, що Моніка Беллуччі зіграє головну роль в серіалі про італійську актрису і фотографа Тіну Модотті, яка була однією з перших феміністок. Шестисерійний серіал отримав назву "Радикальний погляд: Життя і епоха Тіни Модотті". Ініціатором створення фільму про Модотті виступила сама Моніка Беллуччі, адже давно мріяла про втілення Модотті на екрані. Крім того, це буде перша головна роль актриси в багатосерійному кіно.

"Тіна була приголомшливою жінкою, сильно випередила свій час. Вона стала музою безлічі геніальних творців: фотографа Едварда Уестона, поета Пабло Неруди, художника Дієго Рівери. Вона була справжньою революціонеркою і до кожної справи підходила з особливою пристрастю. Цей серіал проллє світло не тільки на її творчість, але і на особисті сторони життя. Я її поважаю за сміливість йти проти системи і виступити в авангарді руху за жіночі права. Для мене вона стоїть в одному ряду з Сімоною Вейль, Луїзою Буржуа і Сімоною де Бовуар", – прокоментувала нову роль Моніка.