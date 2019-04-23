Моніка Беллуччі випадково оголила ноги у сукні з розрізом: пікантні фото
Італійська діва Моніка Беллуччі потрапили в об'єктиви вуличних фотографів, коли через порив вітру її плаття піднялося догори та випадково оголило стрункі ноги акторки.
Нове фото Моніка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У підписі Беллуччі прокоментувала знімок, повідомивши про свій італійський "уікенд" у Сабаудії.
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Для виходу на прогулянку акторка одягнула чорно-червону сукню з декольте та розрізом на стегні. Однак у вітряну погоду можна стикнутися з будь-якою неочікуваною ситуацією. Так, плаття італійської музи злетіло догори, продемонструвавши стрункі ноги 54-річної знаменитості.
Моніка Беллуччі / Instagram / @monicabellucciofficiel
Моніка Беллуччі / Instagram / @vk_monica_bellucci
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