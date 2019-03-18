Моніка Беллуччі згадала себе з білявим волоссям: фото

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Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі / www.gettyimages.com

54-річна популярна акторка і символ краси італійських жінок Моніка Беллуччі згадала, як виглядала під час знімання французької стрічки "Друге дихання", що вийшла на телеекрани у 2007 році.

Архівне фото Моніка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У французькій кримінальній драмі італійка постала у незвичному для неї образі – білявки – для того, щоб краще відповідати образу "подруги гангстера" (роль якого зіграв Данієль Отей).

На фото Беллуччі позує з яскравим макіяжем і у пальто з лакованої шкіри. Акторка підкреслила свій пишний бюст завдяки відвертому розрізу вбрання. Під знімком Моніка позначила перукаря і автора її зачіски Джона Нолле і фотографа Жерара Ранцінана.

"Якийсь час назад, блондинка для французького фільму "Друге дихання", – підписала фото італійка.

 

Фільм "Друге дихання": дивіться трейлер

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Моніка Беллуччі
Джерело: LifeStyle 24
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