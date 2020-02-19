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Моніка Беллуччі знялася для обкладинки італійського глянцю: вишукані фото

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Моніка Беллуччі / Getty Images

Італійська акторка та модель приголомшує красою навіть у 55 років. Знаменитість досі активно знімається у численних кампейнах та впевнено позує перед спалахами сотні камер. Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку модного глянцю L’Officiel Italia, позуючи на тлі Ейфелевої вежі у відвертому образі.

Безліч голлівудських зірок можуть позаздрити бездоганному вигляду культової зірки. Кожна нова робота Моніки Беллуччі викликає шалене обговорення в мережі. Так, вона прикрасила обкладинку спеціального номеру видання L’Officiel Italia, примірявши досить відвертий look. 

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Знаменита модель позувала перед об'єктивом іменитого паризького фотографа Патріка ван Малдера, з яким неодноразово співпрацювала раніше. Для зйомки Моніка Беллуччі обрала вбрання від будинку високої моди LANVIN. На ній лаконічна мінісукня-піджак чорного кольору з широкими рукавами, оздобленими гудзиками. Модель позує на тлі Ейфелевої вежі у дощову паризьку погоду. Спокусливий look дозволив зірці продемонструвати стрункі довгі ноги. А насичений макіяж лише додав зухвалості. 


Моніка Беллуччі для глянцю L’Officiel Italia / Instagram / @vanmalder

Інший образ знаменитої акторки видався не менш приголомшливим. Замість екстримального міні вона обрала стриманий штанний костюм чорного кольору з білими вставками та великим капелюхом. Автором такого елегантного аутфіту виступив італійський модельєр П'єрпаоло Піччолі, який вирізняється в модній індустрії своїми складними структурними рішеннями. 


Моніка Беллуччі для глянцю L’Officiel Italia / Instagram / @farouk_chekoufi

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Автор: Марина Джура
Теги: Модні бренди Стиль і мода Моніка Беллуччі LifeStyle
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