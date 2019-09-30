Моніці Беллуччі – 55: таємниці догляду за собою від італійської красуні

Запальна акторка Моніка Беллуччі є однією з найзнаменитіших італійських зірок. Сьогодні, 30 вересня, красуня святкує 55-річчя, тож в честь її дня народження ми відкриємо таємниці краси від жінки, яка знає, як виглядати на всі сто і бути молодою зовнішньо та внутрішньо.

Краса і талант цієї жінки захоплюють усіх, хто бачив такі відомі кінострічки акторки, як "Малена", "Не озирайся", "Палаюче літо" чи "Квартира". У 2003 році вона увійшла в п’ятірку найсексуальніших жінок за версією видання Femme Fatale.

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Ця фатальна жінка навіть у 55 років доводить, що краса належить не лише молодим дівчатам. За її словами, у краси немає віку, нею треба лише правильно розпоряджатися. Ми зібрали секрети краси, бьюті-поради та уроки життя від італійської примадонни.



Моніка Беллуччі в рекламній кампанії для Dolce & Gabbana

Моніка Беллуччі – незмінна муза Dolce & Gabbana. Їхня співпраця триває вже понад 25 років. В її честь навіть названа помада італійського люксового бренду, а в 2001 році Беллучі стала обличчям ювелірної компанії Cartier.

Італійська модель та акторка мамою стала у доволі пізньому віці. Перша дитина з'явилася у актриси за два тижні до її 40-річчя. Дівчинку назвали Діва. А у 2010 році, коли Моніці виповнилося 45 років, вона народила ще одну доньку – Леоні. Обидві дівчинки народжені в шлюбі з актором Венсаном Касселем.

"Коли я постарію, я краще буду дивитися на своїх дітей, ніж переглядати фільми за своєю участю", – наголосила зірка.



Моніка Беллуччі – ідеал краси

У свої 55 років зірка виглядає не гірше голлівудських зірок. Актриса стежить за своєю зовнішністю і світиться молодістю і жіночим шармом. Впродовж свого життя італійська акторка не зробила жодної пластичної операції. Уся її краса – природна, тож за це ми ще більше нею захоплюємося.

Бути красивою в 20 років – природно, коли ви гарні в 35 або 45 – це вже життєва позиція,

– заявляє акторка.

Правила краси Моніки Беллуччі

Кожного ранку Моніка обирає контрастний душ. Актриса вважає, що кожна жінка, яка хоче виглядати доглянутою та красивою – повинна мати довгий і міцний сон та гуляти на свіжому повітрі. З процедур краси спокуслива Беллуччі вибирає аромомасаж, адже є палкою прихильницею ароматерапії. Вдома знаменитість приймає аромованну, використовує зволожуючі лосьйони і масла, сама укладає волосся.

Щодо волосся, то актриса переконана, що мити голову частіше двох разів на тиждень – згубно для шевелюри. Окрім того, перед миттям вона рекомендує втирати в коріння волосся оливкову олію. Вона зміцнює цибулини, стимулює і живить шкіру. Систематично повторюючи цю нескладну процедуру, ви досягнете здорового і довгого волосся.



Моніка Беллучі наполегливо радить доглядати за собою

В одному зі своїх інтерв'ю вона зізналася, що розбавляє свій шампунь мінеральною водою для зниження концентрації штучних речовин в ньому.

Розкішна Моніка з роками абсолютно не змінюється. Вона досі залишається своєрідним еталоном жіночності, краси та витонченості. Знаменитість не перестає дивувати світ ідеальним виглядом та елегантними образами на червоних доріжках.

Фігура Моніки руйнує всі визнані стереотипи – актриса не може похвалитися модельними параметрами, втім чоловіки сходять з розуму, коли її бачать.



Розкішна італійська акторка

Спортом акторка займається не регулярно, через брак часу, втім систематично обирає плавання та йогу. За словами італійської діви, плавання розвиває всі групи м'язів, зміцнює суглоби і допомагає підтримувати тіло в тонусі. Це один з найпростіших способів загартовування організму, адже він зміцнює імунітет, позитивно впливає на дихальну і серцево-судинну систему. Після плавання ви змиєте з себе весь накопичений негатив, у вас покращиться настрій, сон і загальний стан організму.

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Йога допомагає боротися з біллю у спині, зі стресом, покращує якість сну, серцево-судинну систему, баланс та координацію. Також йога сприяє зниженню ваги та зміцненню м’язів.

Італія – країна сонця, тепла і розкішної засмаги. Втім норовлива Моніка знає, що вона є шкідливою, і дозволяє собі побути на сонечку лише у спеціально відведений час.



Італійці Моніці Беллуччі – 55

"Я люблю сонце, сонце – це життя. Однак знаю, що зловживати ним не варто. У більшості актрис шкіра біла, тому що на неї краще лягає світло, і зморшки не народжуються завчасно. Для засмаглих дівчат є не так вже й багато ролей. Тому я дозволяю собі позасмагати як слід лише один місяць в році. У мене тільки одне життя, і я не можу про це забувати. Чверть години на сонці сприяє виробленню вітаміну D, тож в будь-якому випадку я користуюся захисним кремом SPF 25", – розповіла Моніка.

Хто як не Беллучі знає, як виглядати розкішно з червоною губною помадою. Для неї фарбування губ – це еротичний жест, красивий і чуттєвий.

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"Моя дочка обожнює дивитися, як я наношу помаду. Це ритуал, що передається від жінки до жінки. Так робили мої мама і бабуся. Дуже зворушливо згадувати, як бабуся у 80 років фарбувала губи перед виходом з дому. Таким чином вона показувала, що ще хоче подобатися і бути молодою. Нафарбувати губи, особливо такі пухкі, як у мене, яскраво-червоною помадою – теж сміливо. Ви показуєте, що не боїтеся привертати до себе увагу, демонструєте силу своєї жіночності. Яскраво нафарбовані губи, безумовно, виклик, провокація!", – каже акторка.

Одна з найпопулярніших італійських акторок досить скрупульозно відноситься і до догляду за шкірою. За її словами, сяйво шкіри – запорука відмінного макіяжу. Вона дуже відповідально підходить до очищення і зволоження. Намагається пити багато води, щоб не тільки шкіра, але й очі були яскравими і сяючими.



Моніка Беллучі про красу жінки: поради

Італійка каже, що ввечері обожнює присвятити час собі. Красуня вдома виділяє 45 хвилин, аби прийняти ванну. За її словами – це безцінний час, який ти присвячуєш тільки собі.

Коли вона готується до ролі, для якої їй потрібно схуднути, вона їсть м'ясо, рибу, овочі маленькими порціями, але часто, тому втрачає вагу правильно.

Найголовніший секрет краси, за твердженням Моніки – любов до життя. Вона вважає, що чарівність і сексуальність – це не обсяг стегон, грудей чи талії, а внутрішнього відчуття, ставлення до себе і до навколишньої дійсності.

Я постійно нагадую собі, що бути красивою – це робота над собою. Коли жінка стає гарною, в її життя приходить щось нове. Її очі стають глибшими, неймовірними, тому що у неї більше впевненості в собі. Джуді Денч – відмінний приклад того, що я маю на увазі. Вона приголомшливо красива,

– резюмує акторка.

Моніка каже, що відчуває себе дуже комфортно, не тому, що люди кажуть, ніби вона гарненька. За її словами, вона просто живе життям, яке вибрала. Вона любить життя. І це її найголовніший бьюті-секрет.

"Мрійте і зробіть все, щоб здійснити свої мрії. Зазнавши невдачі, отримуйте урок і йдіть далі. Ніколи не відступайте. Будьте сміливими, допитливими і амбітними", – дає цінні поради Беллуччі.