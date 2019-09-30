Моніці Беллуччі – 54! Топ-4 думки кінодіви

Сьогодні, 30 вересня, свій день народження святкує італійська акторка й модель Моніка Белуччі. LifeStyle 24 приєднується до вітань та пропонує вам топ-4 висловлювання кінодіви про успіх, красу, чоловіків і життєву гармонію.

Коли переглядаєш чорно-білі фото Моніки Белуччі з найсвіжішої фотосесії для журналу "Grazia" (автор світлин – Вінсент Пітерс), не виникає сумнівів, що у свої 54 ця жінка – втілення не лише краси, в якій поєднуються ніжність із пристрастю, а ще гармонії та мудрості.

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За понад три десятки років роботи на знімальному майданчику зірка виробила правила, які послугували не лише їй, а й стали порадами для мільйонів жінок.

"Моє тіло промовляє так само, як обличчя"

Модельну кар’єру Моніка Белуччі розпочала для того, щоби вступити на юридичний факультет університету в Перуджі. Мрія юної італійки здійснилася, однак позувати фотографам красуня не перестала. У 1987 році дівчину запросили в одне з найвідоміших модних агентств – Elite, а згодом вона стала незмінною музою Dolce&Gabanna. Проте залишити по собі їй захотілося дещо глибше. І через кілька років, закінчивши курси акторської майстерності, глядач, спочатку епізодично, побачив Моніку в кінострічці "Дракула".



Кадр з кінофільму "Малена" з Монікою Белуччі

Згодом – як виконавицю головних ролей у фільмах "Квартира", "Доберман", "Малена", "Астерікс і Обелікс: Місія Клеопатра", "Матриця: Перезавантаження", "Страсті Христові", "Брати Грімм" та інші. Як зізнавалася сама акторка, секрет її успіху не лише в різножанровості фільмів і творчих експериментах, а й завдяки тій же модельній кар’єрі. "Тіло Моніки Белуччі промовляє так само, як і її обличчя. Це робочий інструмент і я можу користуватися ним, як предметом, щоб сильніше зіграти свою роль", – переконана жінка.

"У старості я дивитимусь на своїх дітей"

Здається, що з роками краса Моніки Белуччі не в’яне, а розквітає. Але сама зірка розуміє: роки беруть гору, тому спокійно ставиться до зустрічі зі старістю. На запитання журналістів, чи не боїться вона її, жінка відповідає словами своєї матері: "Тоді я дивитимусь не у дзеркало, а на своїх дітей".



Моніка Белуччі для італійського журналу Grazia

Еліксиром свого молодого вигляду актриса вважає вміння кожного дня радіти життю й навіть дозволяти собі, скажімо, земні радощі – пасту, келих вина та сигарету. Стосовно стилю кінодіви, то можемо впевнено говорити про класику, чорне, сукню-міді, природний макіяж з акцентом на губах, а також виграшне правило: "Або ноги, або декольте".

"Починається нова сторінка мого життя"

Нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація про те, що 54-річна Моніка Белуччі заручена із французьким актором Жилем Леллушем. Проте підтверджувати це актриса наразі не має наміру, адже бажає приватності. "Так, я знову закохана. Проте більшого сказати не можу. Починається нова сторінка мого життя", – інтригує зірка.

Розлучення із Венсаном Касселем після 14-річного шлюбу далося актрисі нелегко: "Ми можемо довго бути з кимось і раптом зрозуміти – тривати більше це не може, відтак кожен повинен іти своїм шляхом". Говорячи про це, вона також зізналася, що зараз її приваблюють чоловіки зі зморшками, адже такі "сліди" здатні не приховати їхньої душі, їхньої справжності.



Моніка Белуччі з екс-чоловіком Венсаном Касселем

"Я прийняла багато любові"

Завдяки багатому життєвому та професійному досвідові, чоловікам і дітям (Моніка Белуччі є мамою двох доньок – 14 –річної Діви та 8-річної Леоні, яких народила від Венсана Касселя), 54-річна акторка задоволено говорить про те, що віднайшла життєву гармонію. "Відчувати внутрішній комфорт – це не те, якою ти є ззовні, а те, що у тебе всередині. Я щаслива людина, адже прийняла багато любові. І ми так само можемо ділитися нею з людьми, які є для нас важливими", – радіє актриса.

А чим Моніка Белуччі особлива для вас? У чому слугує прикладом для наслідування та як надихає? Діліться в коментарях.