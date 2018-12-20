Монстр боротиметься за добро: у мережі з’явився перший трейлер до фільму "Геллбой 3"

Після виходу другої частини фільму "Геллбой" у 2008 році, шанувальникам фантастичної кінострічки довелось почекати 10 років, аби побачити її продовження. Прем'єра фільму відбудеться вже незабаром, адже кіностудія LionsgateMovies представила перший трейлер до фільму "Геллбой: Повстання кривавої королеви".

Чутки про зйомки третьої частини фільму, у якій зіграє Ед Скрейн, підтвердились дуже гучно. Кінокомпанія LionsgateMovies опублікувала перший трейлер кінострічки "Геллбой: Повстання кривавої королеви". Схоже, шанувальники екшну зачекалась на наступну частину, адже за одну добу відеоролик зібрав понад два мільйони переглядів на YouTube.

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Окрім Еда Скрейна у кінокартині знялись Міла Йовович, Іян Макшейн, Саша Лейн та інші, а головна роль дісталась Девіду Гарбуру. У режисерське крісло сів Ніл Маршалл, який відомий своєю роботою у "Грі престолів", а сценаристами стали Ендрю Косбі та автор персонажа Геллбой Майк Міньйола.

За сюжетом фільму, Геллбой вирушає до Великобританії, де йому доведеться вступити в боротьбу з могутньою кривавою королевою. Якщо червоний монстр програє їй битву, життю людства загрожуватиме страшна небезпека, адже вона має намір знищити все живе. Геллбой повинен прикласти максимум зусиль, аби вберегти планету від спустошення.

Дивитись трейлер до фільму "Геллбой: Повстання кривавої королеви" (відео):