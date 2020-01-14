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"Морбіус" з Джаредом Лето: в мережі з'явився перший трейлер

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"Морбіус" / Kerrang

Фанати Marvel Comics в очікуванні нової вибухової прем'єри з американським актором Джаредом Лето в головних ролях. Оскільки прем'єра запланована на літо 2020 року, в мережі з'явився дебютний тизер-трейлер до фільму "Морбіус".

Драматичний трилер "Морбіус" розповість про ворога Людини-павука.

До речі, Метт Сміт і Джаред Лето знімуться у фільмі "Морбіус" за мотивами коміксів Marvel

Як відомо, прем'єра фільму запланована на 31 липня 2020 року. Головну роль в екранізації Marvel Comics зіграє Джаред Лето, відомий роллю у фільмі "Загін самогубців".

За сюжетом, біохімік Майкл Морбіус (Джаред Лето) випадково перетворюється в живого вампіра у процесі пошуків ліків. Річ у тім, що він страждає від генетичного захворювання з раннього дитинства. Все своє життя Майкл присвятив пошукам дієвих медикаментів, останній з яких перетворив його у вампіра.

Майкл відчуває відразу жадоби людської крові, але водночас він потребує її. Тому Морбіус вирішує полювати на людей, але виключно на злочинців.

"Морбіус": перший трейлер дивитися онлайн

 

 
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Marvel
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