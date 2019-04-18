Моркв'яний кекс – рецепт десерту без яєць
Моркв'яний кекс – ідеальний десерт під час посту та для тих, хто слідкує за своєю фігурою. У ньому немає білого борошна, адже його замінює вівсяне або кокосове борошно.
Як приготувати моркв'яний кекс без яєць
Інгредієнти для кексу:
– 250 грам моркви;
– 200 грам арахісу;
– 100 грам коксової стружки;
– 150 грам вівсяного борошна;
– 15 грам розпушувача;
– 140 грам цукру;
– цедра апельсина;
– 100 мл апельсинового фрешу;
– 100 мл кокосової олії.
Пісний моркв'яний кекс
1. Для початку приготування кексу потрібно дві окремі посудини.
2. В одній посудині з'єднуємо всі сухі інгредієнти: вівсяне борошно, розпушувач, цукор, кокосову стружку та цедру апельсина.
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3. В іншій з'єднуємо терту на дрібній терці моркву, теплий апельсиновий фреш, кокосову олію та підсмажений арахіс.
4. До суміші з моркви додаємо сухі інгредієнти та ретельно вимішуємо.
Десерт без яєць
5. Викладаємо суміш на деко вкрите пергаментом для випікання.
6. Випікаємо кекс при температурі 180 градусів близько години часу.
7. Перевіряємо кекс на готовність дерев'янною шпажкою.
За бажанням до начинки кексу можна додатково додавати насіння льону, чіа або журавлину.
Смачного!
Автор фото: Богданна Рибак