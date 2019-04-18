Моркв'яний кекс – рецепт десерту без яєць

11 Читать новость на русском
Пісний моркв'яний кекс – рецепт та поради по приготуванню
Пісний моркв'яний кекс – рецепт та поради по приготуванню / LifeStyle 24

Моркв'яний кекс – ідеальний десерт під час посту та для тих, хто слідкує за своєю фігурою. У ньому немає білого борошна, адже його замінює вівсяне або кокосове борошно.

Як приготувати моркв'яний кекс без яєць

Інгредієнти для кексу:
– 250 грам моркви;
– 200 грам арахісу;
– 100 грам коксової стружки;
– 150 грам вівсяного борошна;
– 15 грам розпушувача;
– 140 грам цукру;
– цедра апельсина;
– 100 мл апельсинового фрешу;
– 100 мл кокосової олії.

пісний кекс без яєць

Пісний моркв'яний кекс

1. Для початку приготування кексу потрібно дві окремі посудини.

2. В одній посудині з'єднуємо всі сухі інгредієнти: вівсяне борошно, розпушувач, цукор, кокосову стружку та цедру апельсина.

Читайте також: Рецепт пухкої паски на Великдень

3. В іншій з'єднуємо терту на дрібній терці моркву, теплий апельсиновий фреш, кокосову олію та підсмажений арахіс.

4. До суміші з моркви додаємо сухі інгредієнти та ретельно вимішуємо.

десерт без яєць

Десерт без яєць

5. Викладаємо суміш на деко вкрите пергаментом для випікання.

6. Випікаємо кекс при температурі 180 градусів близько години часу.

7. Перевіряємо кекс на готовність дерев'янною шпажкою.

За бажанням до начинки кексу можна додатково додавати насіння льону, чіа або журавлину.

Смачного!

Автор фото: Богданна Рибак

blog_ava
Білий дім по-українськи: якою нерухомістю володіє Петро Порошенко
сьогодні
13749
Автор: Богданна Рибак
Теги: LifeStyle Публікації Food and Drinks Рецепти десертів – рецепти приготування з фото
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Моркв'яний кекс – рецепт десерту без яєць
сьогодні 12:03 Моркв'яний кекс – рецепт десерту без яєць
Богданна Рибак 11
7 туристичних місць в Україні, які розквітають навесні
сьогодні 11:13 7 туристичних місць в Україні, які розквітають навесні
17771
Акторка Мая-Лесія Нейлор померла: якими були останні дописи 16-річної зірки
сьогодні 10:41 Акторка Мая-Лесія Нейлор померла: якими були останні дописи 16-річної зірки
623
Вікторії Бекхем – 45! Як успішна бізнесвумен поєднує роботу, материнство та спорт
17 квітня 12:02 Вікторії Бекхем – 45! Як успішна бізнесвумен поєднує роботу, материнство та спорт
Юлія Турелик 1060
Кіш Лорен – рецепт відкритого пирога
17 квітня 11:21 Кіш Лорен – рецепт відкритого пирога
Богданна Рибак 573
Новини
Більше новин
Залиште відгук