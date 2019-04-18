Моркв'яний кекс – рецепт десерту без яєць

Пісний моркв'яний кекс – рецепт та поради по приготуванню / LifeStyle 24

Моркв'яний кекс – ідеальний десерт під час посту та для тих, хто слідкує за своєю фігурою. У ньому немає білого борошна, адже його замінює вівсяне або кокосове борошно.