Українська співачка Ірина Федишин разом із чоловіком та дітьми відправилася на відпочинок. Зірка проводить відпустку на березі моря та насолоджується сонячними днями.

Яскраве сімейне фото зірка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Ірина продовжує активно проводити час та щодня ділиться з підписниками цікавими моментами.

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Після послаблення карантину артистка встигла побувати у замках Львівщини, покаталася на велосипеді та скупалася в чані в Карпатах, навіть вже дала перший сольний концерт. Тепер виконавиця відправилася у довгоочікувану відпустку до моря.

Ірина Федишин на морі

На знімку усі члени сім'ї зображені неймовірно щасливими. Вони позують на тлі морських хвиль у пляжному вбранні. Ірина одягнула купальник рожево-фіолетового кольору та доповнила образ солом'яним капелюхом. Волосся зірка зібрала назад, а на обличчі зробила легкий макіяж.

"Нарешті ми доїхали до моря", – коротко написала в публікації співачка. Проте вона не зазначила, яке місце вони обрали для відпочинку. Прихильники Федишин просять у коментарях поділитися локацією.



Ірина Федишин з чоловіком та дітьми на морі / Instagram / @irynafedyshyn