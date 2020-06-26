На морському узбережжі: Ірина Федишин відправилася на відпочинок – яскраве фото
Українська співачка Ірина Федишин разом із чоловіком та дітьми відправилася на відпочинок. Зірка проводить відпустку на березі моря та насолоджується сонячними днями.
Яскраве сімейне фото зірка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Ірина продовжує активно проводити час та щодня ділиться з підписниками цікавими моментами.
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Після послаблення карантину артистка встигла побувати у замках Львівщини, покаталася на велосипеді та скупалася в чані в Карпатах, навіть вже дала перший сольний концерт. Тепер виконавиця відправилася у довгоочікувану відпустку до моря.
Ірина Федишин на морі
На знімку усі члени сім'ї зображені неймовірно щасливими. Вони позують на тлі морських хвиль у пляжному вбранні. Ірина одягнула купальник рожево-фіолетового кольору та доповнила образ солом'яним капелюхом. Волосся зірка зібрала назад, а на обличчі зробила легкий макіяж.
"Нарешті ми доїхали до моря", – коротко написала в публікації співачка. Проте вона не зазначила, яке місце вони обрали для відпочинку. Прихильники Федишин просять у коментарях поділитися локацією.
Ірина Федишин з чоловіком та дітьми на морі / Instagram / @irynafedyshyn