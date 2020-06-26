У Голлівуді презентували розширений трейлер до серіалу "Дивний новий світ" (Brave New World). І якщо ви не уявляєте, до чого можуть дійти технології у майбутньому, тоді ця стрічка покаже один з вигаданих сценаріїв.

Ролик з'явився у мережі ввечері 25 червня на ютуб-каналі Peacock. За лічені години ролик зібрав понад 100 тисяч переглядів, зацікавивши кіноманів у новинці кіно.

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З'явилось і більше деталей про новий фантастичний серіал. Так, події "Дивного нового світу" відбуватимуться у Лондоні. Автори серіалу вирішили показати, яким може бути життя у майбутньому 2541 році. За задумом, суспільство загрузло у тоталітаризмі та поділилось на касти: привілейованих альф і наполовину дикунів.

Щодня люди приймають наркотики, які приглушують їхні почуття. Однак у новому трейлері можна побачити головного героя серіалу Джона, який вибивається з натовпу. Чи зможе одна людина докорінно змінити сталий порядок – глядачі дізнаються вже з 15 липня.

Цікаво, що спершу прем'єра стрічки була запланована на квітень 2020 року. Однак пандемія коронавірусу внесла корективи у плани авторів серіалу "Дивний новий світ". Наразі презентацію планують на липень, а кількість серій захопливого телепроєкту не уточнюють.

Дивіться трейлер до серіалу "Дивний новий світ": відео