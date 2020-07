У Голлівуді розпочнуться зйомки нового документального фільму. Основою для стрічки стане моторошне та дещо містичне вбивство дівчини, яке сталось у США.

За даними Dazed, мова йде про вбивство Хейзел Дрю. Її історія вже надихнула режисера Девіда Лінча створити знаменитий серіал "Твін Пікс". Тепер же до виходу готують документальну стрічку Blonde, Beautiful And Dead: The Murder Mystery That Inspired Twin Peaks ("Біляка, красива і мертва: Загадкове вбивство, яке надихнуло на Твін Пікс".

Відомо, що Хейзел Дрю, яка в серіалі стала Лорою Палмер, жила у містечку Санд Лейк, що в штаті Нью-Йорк. І хоч злочин відбувся ще в 1908 році, режисерів досі вражають його деталі. Так, один з творців стрічки Марк Фрост неодноразово згадував, що в місті жила родичка Фроста, яка розповідала зі слів своєї бабусі, що вбивство Хейзел Дрю було "схоже на застережну історію про привидів". Це, ймовірно, увійде до нового проєкту.

За словами режисера Бенджаміна Альфонсі, фільм розповідатиме про події, які стались після трагічної смерті дівчини. У стрічці будуть досліджувати секрети та корупційні схеми, які охопили невеличке містечко після моторошного вбивства.

Я сподіваюся, що цей документальний фільм дасть їй голос на екрані, якого у неї не було в реальному житті,

– розповів режисер майбутнього фільму Бенджамін Альфонсі.

Що відомо про "Твін Пікс"

У центрі сюжету драматичного серіалу – вбивство Лори Палмер. Дівчина була місцевою королевою краси, тому її смерть шокувала всіх без винятку. Оскільки містечко – невелике, то підозра падає на всіх жителів Твін Піксу. Розслідувати справу береться агент ФБР Дейл Купер, який знаходить під нігтем жертви друковану літеру R, яку залишав серійний вбивця. Об'єднавшись з місцевим шерифом, він починає досліджувати місце злочину та дізнається все нові деталі вбивства, які не можуть не шокувати.

Виявляється, Лора Палмер жила подвійним життям. Вона зраджувала свого хлопця та була далеко не ідеальною. Однак саме її смерть сколихнула серію подій, які тримають в напрузі глядача упродовж 3 сезонів.

