Мову знала за піснями: фіналістка Нацвідбору Євробачення-2019 YUKO про російське громадянство

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YUKO
YUKO / facebook.com/yukoyulia

9 лютого 2019 року було обрано першу трійку фіналістів Національного відбору на Євробачення-2019, у яку увійшли: YUKO, Brunettes Shoot Blondes, MARUV. Солістка гурту YUKO Юлія Юріна приголомшила новиною про те, що вона – громадянка Росії.

Про це артистка повідомила у прямому ефірі Нацвідбору Євробачення-2019, додавши, що вона нещодавно отримала довідку про постійне проживання на території України. Згодом на своїй сторінці у Facebook Юріна пояснила свою любов до української культури.

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За словами співачки, вона народилася в Анапі (Краснодарський край, Кубань) і прожила там 18 років. З трьох до сімнадцяти років дівчина співала в ансамблі пісні і танцю "Соловейко", у якому  велика частина репертуару складалася з українських пісень.

2010 року відвідали з виступом Україну, де мені пощастило співати того ж "Поверніть соловейко" на Майдані під час святкування дня святого Миколая. Тоді мені й запропонували місце в консерваторії, але оскільки мені було 16 років, я вирішила почекати із вступом, довчитися до 11 класу і вже ретельно підготувавшись, приїхати на навчання до України,
– зізналася Юлія.

2012 року майбутня солістка гурту YUKO подала документи до консерваторії і вступила на кафедру фольклору.

"На творчих іспитах я співала пісні Ніни Матвієнко. Українську мову тоді знала тільки за піснями, але з вимовою під час виконання проблем не було", – розповіла дівчина.

Що цікаво, вона з 2015 року намагалася отримати посвідку на постійне проживання в Україні. Це сталося в грудні 2018.

 

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Теги: LifeStyle Музика Євробачення Євробачення 2019
Джерело: 24 канал
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