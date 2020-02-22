Моя траєкторія не зміниться: Марина Круть про шлях після Євробачення у разі поразки

Українська співачка та бандуристка Марина Круть (KRUTЬ) сьогодні, 22 лютого, побореться за перемогу на Національному відборі Євробачення-2020. За декілька годин до прямого ефіру артистка, що мала найбільшу кількість голосів на першому півфіналі, зізналась, що продовжуватиме творити музику навіть у разі поразки на шоу.

Відвертим постом зірка поділилась на своїй інстаграм-сторінці. Марина Круть з Хмельницього зізналась, що її шлях був непомітним в Україні, втім, її життя просто перевернулось в останній рік. За що вона дуже вдячна своїм прихильникам.

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Знаєш… Коли це усе почалось. Я мала просто мрію. Я йшла собі своєю дорогою і робила музику, яка не потрапляла і потрапляла кудись. Я була нулем. І нічого не очікувала від світу. За останній рік і останні місяці мене перевернуло і взростило. Я неймовірно вдячна світу за усе і за усіх. Ви неймовірні,

– розповіла Марина.

Дівчина також додала, що боротиметься за перемогу, але у будь-якому випадку продовжуватиме свою роботу.

"Сьогодні ввечері я боротимусь за шанс. Шанс маштабувати свою мрію. Повторюсь, моя траєкторія не зміниться. Як робила , так і буду робити. А вам просто вдячна за неймовірну підтримку", – резюмувала співачка.

Додамо, що 22 лютого у фіналі Нацвідбору Євробачення-2020 KRUTЬ виступить першою з піснею "99". Згідно з результатами голосування глядачів та суддів стане відомо, чи переможе Марина у конкурсі та чи представить Україну в Роттердамі, Нідерланди, у травні 2020-го року.