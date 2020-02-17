Моя унікальна дівчинка, – Маша Єфросиніна показала ніжне фото старшої доньки

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна часто поширює світлини з сином, а от її донька Нана не любить публічності. Днями знаменитість зворушливо привітала дочку з днем народження та показала її ніжне фото.

Маша Єфросиніна рідко з'являється на публіці з обома дітьми. Часто поруч із нею можна побачити сина Олександра. З нагоди 16-річчя Нани, зірка телеекранів поділилася з підписниками в інстаграмі її чарівною світлиною.

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На знімку Нана позує в літній білій сукні з легкої тканини та квітковим принтом. Її волосся розсіюється вітром. В руках дівчинка тримає букет польових квітів. Особливу увагу привертає погляд Нани.

Моя унікальна дівчинка! Яке щастя, що ти в мене є! Я люблю в тобі все-все! З днем народження,

– підписала фото зіркова матуся.

Пропонуємо переглянути серію світлин Маші Єфросиніної та її доньки Нани.