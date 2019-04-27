"Моє маленьке авокадо": Єва Лонгорія зачарувала мережу фото з 10-місячним сином

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Єва Лонгорія з сином
Єва Лонгорія з сином / Instagram / @evalongoria

Зірка популярного серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія показала кумедні знімки зі своїм малюком – 10-місячним хлопчиком Сантьяго – шанувальникам у соціальних мережах.

Зворушливі знімки Лонгорія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так, успішна акторка та щаслива мама одягнула свого первістка у кумедний костюм, на якому зображені авокадо. 

"Моє маленька авокадо", – лаконічно прокоментувала фото Єва.

Фанати зірки "Відчайдушних домогосподарок" наголосили, що Лонгорія виглядає неймовірно і дуже красиво. А дехто навіть зазначив, що Сантьяго – це міні-копія його матері.

Єва Лонгорія з сином
Єва Лонгорія з сином / Instagram / @evalongoria

Єва Лонгорія з сином
Єва Лонгорія з сином / Instagram / @evalongoria

Єва Лонгорія з сином
Єва Лонгорія з сином / Instagram / @evalongoria

blog_ava
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Теги: LifeStyle Голлівуд Діти і неповнолітні Зіркові мами Єва Лонгорія
Джерело: LifeStyle 24
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