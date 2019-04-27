"Моє маленьке авокадо": Єва Лонгорія зачарувала мережу фото з 10-місячним сином
Зірка популярного серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія показала кумедні знімки зі своїм малюком – 10-місячним хлопчиком Сантьяго – шанувальникам у соціальних мережах.
Зворушливі знімки Лонгорія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: Єві Лонгорії вдалося схуднути після пологів: ефектні фото
Так, успішна акторка та щаслива мама одягнула свого первістка у кумедний костюм, на якому зображені авокадо.
"Моє маленька авокадо", – лаконічно прокоментувала фото Єва.
Фанати зірки "Відчайдушних домогосподарок" наголосили, що Лонгорія виглядає неймовірно і дуже красиво. А дехто навіть зазначив, що Сантьяго – це міні-копія його матері.
Єва Лонгорія з сином / Instagram / @evalongoria
Єва Лонгорія з сином / Instagram / @evalongoria
Єва Лонгорія з сином / Instagram / @evalongoria