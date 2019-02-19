"Моє серце розбите": як світові зірки реагують на смерть дизайнера Карла Лагерфельда

Смерть знаменитого модельєра та креативного директора Chanel Карла Лагерфельда вразили тисячі палких шанувальників його творчості. Усвідомити гірку втрату у світі фешн-індустрії не можуть і зірки, які все життя йшли пліч-о-пліч разом з талановитим кутюр'є.

На 86 році життя Карл Лагерфельд помер в одній з лікарень Парижа зранку, 19 лютого. Причин смерті поки що не називають, але на одному з його останніх показів, 22 січня, він був відсутній, довіривши представлення нової колекції Віржині Віар – саме вона в останні роки роботи Лагерфельда була його помічницею в якості студійного директора модного дому Chanel.

Читайте також: Знаменитий дизайнер Карл Лагерфельд помер

Про смерть німецького та французького модельєра вже дізнались всі світові ЗМІ та зірки, які протягом всього його життя як брали участь в показах його престижних колекцій, так і просто були друзями і колегами. Однією з перших на смерть 85-річного Карла відреагувала знаменита британська дизайнерка та екс-учасниця гурту Space Girls Вікторія Бекхем.

"Так неймовірно сумно це чути. Карл був генієм і завжди був добрим та щедрим до мене як особисто, так і професійно", – йдеться у дописі власниці бренду Victoria Beckham.

Інший відомий німецький модельєр та засновник компанії Phillip Plein International Group Філіп Плейн опублікував в Instagram лаконічний допис, у якому залишив "емоджі"-реакцію у формі серця, прикріпивши архівне фото Карла Лагерфельда.

Однією з перших на сумну новину про втрату Лагерфельда відреагувала і Карла Бруні – французька співачка італійського походження, яка раніше була моделлю, а також є дружиною колишнього президента Франції Ніколя Саркозі: "Дорогий Карле, дякую тобі за все сяйво... Дякую, що несеш красу і легкість в наш світ, так багато кольорів в темряву, так багато мудрості в наші нудні дні. Я думаю, що ви би не хотіли надто багато сліз і квітів, але нам вас буде не вистачати. Весь світ і я будуть за вами сумувати".

Протягом останніх кількох років Карл Лагерфельд тісно співпрацював з найвідомішими моделями сучасності. Однією з таких є 23-річна американка Джіджі Хадід, яка часто виходала на подіуми у його вбраннях.

"Моє серце розбите. В мене просто немає слів... Більше ніколи не буде такої людини, як Карл Лагерфельд. Кожна секунда з вами була сповнена честю, радістю та натхненням. Я мрію, щоб обійняти вас востаннє. Я люблю вас, Карл. Дякую за все. Спочивайте в мирі", – не стримала гірких емоцій модель Джіджі.

Читайте також: Правила життя видатного модельєра Карла Лагерфельда: найкращі цитати про моду, красу та жінок

Одна з найбагатших інфлюенсерок світу К'яра Ферраньї теж поділилась дописом в Instagram-Stories. Італійська блогерка опублікувала спільне фото з модельєром та зазначила, що для неї було честю співпрацювати з Лагерфельдом: "Це було справжньою честю співпрацювати з іконою стилю минулого вересня. Нехай він спочиває у мирі".

Ізраїльська модель Бар Рафаелі на своїй Instagram-сторінці також поділилась спільним фото з креативним директором Chanel, додавши "емоджі"-реакцію у формі розбитого серця.

Український дизайнер Андре Тан як ніхто інший розуміє силу втрати відомого дизайнера. У соціальній мережі він залишив чорно-біле фото Карла з щемливим підписом. "Сьогодні помер ґуру моди – Карл Лагерфельд. Коли мені було 9 років, я до дірок задивлявся журнали з колекціями бренду Chanel. Його колекції – це завжди "естетичний оргазм" для дизайнера та прихильників моди. Вічна пам'ять!", – йдеться в Instagram-дописі Андре Тана.

86-річний дизайнер всесвітньо відомого бренду Valentino Валентіно Гаравані не стримав емоцій та показав фанатам архівне фото з Карлом у їхній молодості. "Карле, мій друг... Ти будеш для мене завжди молодим чоловіком, який усміхається і завжди наповнений життям! Мені так сумно і я не можу сповна висловити своє горе. Я люблю тебе, мій друже... Побачимось...", – не може змиритись зі смертю Карла дизайнер Валентіно.

Російська модель Наталія Водянова, яка була однією з улюблених моделей Карла Лагерфельда, також опублікувала архівне фото з дизайнером. Зірка не може повірити, що Карл Лагерфельд покинув цей світ: "Я не можу ні повірити в це, ні змиритися з цією втратою. Серце розривається. Час не жаліє нікого, навіть тих, хто залишив в історії свій слід. Ти надихнув і вдихнув любов в стількох з нас, і ми тебе будемо любити і пам'ятати вічно".

Прихильниця творчості Карла Лагерфельда та хороша подруга дизайнера – співачка Ванесса Параді – приєдналась до своїх колег та залишила в Instagram власні слова співчуття: "Це привілегія. Це правда привілегія – мати за честь розповідати, що ви працювали з ним, що ви слухали його промови, що ви говорили з ним, що він був одягав вас. Мені дуже, дуже, дуже пощастило".

Знаменитий фешн-фотограф з Великої Британії Маріо Тестіно. Він залишив лаконічний допис, у якому попрощався з видатним модельєром: "Бувай, Карле. Ми будемо сумувати за тобою".

Харизматичний іспанський актор Антоніо Бандерас також не може повірити у смерть 85-річного Карла. У своєму Twitter він залишив зворушливий допис, яким розчулив та змусив задуматись своїх фанатів: "Світ моди втратив одного зі своїх найвпливовіших дизайнерів. Дякую за талант".

Fashion world loses one of its most influential designer.

Thanks for the talent.

RIP #KarlLagerfeld pic.twitter.com/d52MSMBlcl — Antonio Banderas (@antoniobanderas) 19 лютого 2019 р.

Кіноактриса Маріон Котіяр рідко висловлюється у соціальних мережах, але втрата Карла Лагерфельда неабияк розхвилювала зірку, через що та присвятила йому велику Instagram-публікацію. "Дорогий Карле, дорогий маестро. Твоє існування було таким живим, твоя глибока доброта, твоя цікавість до світу і людства доторкнулись до мене так глибоко... Дякую за те, що ви так багато дали Франції. Я бажаю вам прекрасної і мирної подорожі. Зі всією любов'ю, Маріон", – йдеться в повідомленні.