"Моє тіло – моє діло": Злата Огнєвіч вразила новим хітом "Богиня" від Jerry Heil
У день справжнього музичного буму в Україні, окрім Тіни Кароль, NK та Камалії, свою новинку презентувала і українська виконавиця Злата Огнєвіч. Зірка презентувала трек "Богиня", у якому закликає всіх українок полюбити себе.
Прем’єра нового хіта відбулась на ютуб-каналі Злати Огнєвіч 25 жовтня. Автором слів стала інша відома виконавиця та висхідна зірка українського шоу-бізнесу Jerry Heil, а саундпродюсером виступив The Maneken.
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Злата Огнєвіч – "Богиня": дивитись відео онлайн
Артистка Злата пояснює, що вирішила заспівати про одну з найважливіших тем сучасності – про те, як важливо цінувати та приймати себе, адже саме це і є рушійною силою змін на краще.
Ми часто незадоволені собою, своїм життям. Дівчата – незадоволені фігурою, шкірою або іншими моментами, які вважають недоліками. Але ж насправді всередині кожного живе справжній Герой, а всередині кожної – прекрасна Богиня!
– прокоментувала прем'єру нового треку Злата Огнєвіч.
Трек "Богиня" є біографічним, адже сама Огнєвіч неодноразово говорила в інтерв'ю, що тільки зараз відчуває себе гармонійно, і тому вирішила поділитися своїм світовідчуттям із публікою.
Текст пісні "Богиня" Злати Огнєвіч:
Відкриваю очі, а вона лежить навпроти.
Скажи, хто ти?
Я-Богиня!
Ще ніхто в житті не дарував стільки турботи,
Я не проти, бо нині
Зі мною все нормально!
Хто з дзеркалом не розмовляє?
Самокритичність – мінімальна.
Я сьогодні сяю.
Моє тіло – моє діло,
Моя правда – моя сила,
Буде так, як я захотіла, я захотіла!
Моє тіло – моє діло,
Моя правд а – моя сила
Все, що є навколо,
Я сама собі створила.
Суперсила – моя правда!
Більше не хвилює думка тих,
Хто лише заздрить, коли радить.
Та я рада! Зі мною – все нормально!
Бо Любов – моя зброя.
Самокритичність – мінімальна!
Я, здається, навчилася бути собою!
Моє тіло – моє діло,
Моя правда – моя сила,
Буде так, як я захотіла, я захотіла!
Моє тіло – моє діло,
Моя правда – моя сила
І мені здається, – що мені не здається!
Якщо хочеш бути щасливою,
У світі усе для того стається!
Моє тіло – моє діло,
Моя правда – моя сила,
Буде так, як я захотіла, я захотіла!
Моє тіло – моє діло,
Моя правда – моя сила