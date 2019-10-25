"Моє тіло – моє діло": Злата Огнєвіч вразила новим хітом "Богиня" від Jerry Heil

У день справжнього музичного буму в Україні, окрім Тіни Кароль, NK та Камалії, свою новинку презентувала і українська виконавиця Злата Огнєвіч. Зірка презентувала трек "Богиня", у якому закликає всіх українок полюбити себе.

Прем’єра нового хіта відбулась на ютуб-каналі Злати Огнєвіч 25 жовтня. Автором слів стала інша відома виконавиця та висхідна зірка українського шоу-бізнесу Jerry Heil, а саундпродюсером виступив The Maneken.

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Злата Огнєвіч – "Богиня": дивитись відео онлайн

Артистка Злата пояснює, що вирішила заспівати про одну з найважливіших тем сучасності – про те, як важливо цінувати та приймати себе, адже саме це і є рушійною силою змін на краще.

Ми часто незадоволені собою, своїм життям. Дівчата – незадоволені фігурою, шкірою або іншими моментами, які вважають недоліками. Але ж насправді всередині кожного живе справжній Герой, а всередині кожної – прекрасна Богиня!

– прокоментувала прем'єру нового треку Злата Огнєвіч.

Трек "Богиня" є біографічним, адже сама Огнєвіч неодноразово говорила в інтерв'ю, що тільки зараз відчуває себе гармонійно, і тому вирішила поділитися своїм світовідчуттям із публікою.

Текст пісні "Богиня" Злати Огнєвіч:

Відкриваю очі, а вона лежить навпроти.

Скажи, хто ти?

Я-Богиня!

Ще ніхто в житті не дарував стільки турботи,

Я не проти, бо нині

Зі мною все нормально!

Хто з дзеркалом не розмовляє?

Самокритичність – мінімальна.

Я сьогодні сяю.

Моє тіло – моє діло,

Моя правда – моя сила,

Буде так, як я захотіла, я захотіла!

Моє тіло – моє діло,

Моя правд а – моя сила



Все, що є навколо,

Я сама собі створила.

Суперсила – моя правда!

Більше не хвилює думка тих,

Хто лише заздрить, коли радить.

Та я рада! Зі мною – все нормально!

Бо Любов – моя зброя.

Самокритичність – мінімальна!

Я, здається, навчилася бути собою!

Моє тіло – моє діло,

Моя правда – моя сила,

Буде так, як я захотіла, я захотіла!

Моє тіло – моє діло,

Моя правда – моя сила

І мені здається, – що мені не здається!

Якщо хочеш бути щасливою,

У світі усе для того стається!

Моє тіло – моє діло,

Моя правда – моя сила,

Буде так, як я захотіла, я захотіла!

Моє тіло – моє діло,

Моя правда – моя сила