Моє життя ніколи не було бездоганним, – Наомі Кемпбелл вразила відвертим зізнанням

Одна з найвідоміших моделей світу Наомі Кемпбелл стала зіркою глянцю та відверто розповіла про своє особисте життя. Зокрема, манекенниця вирішила спростувати міфи про ідеальне минуле та розповісти про алко- і наркозалежність.

Наомі Кемпбелл вже понад 30 років підкорює подіуми на Тижнях моди та постає у престижних глянцях. Днями у мережу потрапили результати її зйомки для жовтневого випуску журналу WSJ, де вона стала головною зіркою. Однак не тільки елегантні образи привернули увагу читачів, але й відверті зізнання Наомі Кемпбелл.

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Так, модель вирішила спростувати думку прихильників про ідеальне життя знаменитостей. Наомі Кемпбелл не приховує, що у бурхливі роки вона страждала від алко- і наркозалежності, які їй вдалось перебороти.

"Я вижила. Моє життя ніколи не було бездоганним, і я не претендую на це. Я стала однією з перших, хто публічно розповів про свою наркозалежність. Дякую Богові за те, що мені вдалося стати колишньою наркоманкою і алкоголічкою", – відверто зізналась Наомі Кемпбелл.



Модель Наомі Кемпбелл / WSJ

Не оминула 49-річна Наомі Кемпбелл і питань про особисте життя. Знаменита манекенниця, яка попри бурхливі романи так і не вийшла заміж, сподівається колись стати мамою. Та відмовлятись від кар'єри заради дитини Наомі Кемпбелл поки не готова.

"Поки що ні, але я подивлюся, що приготував мені Всесвіт", – зазначила вона.

Окрім цього, Наомі Кемпбелл не планує відповідати на залицяння чоловіків. Водночас знаменитість зізналась, що не вважає себе самотньою жінкою.

Якщо ти один, це ще не означає, що ти самотній. У мене немає часу нудьгувати і бути самотньою. У стосунках для мене важлива конфіденційність. Тому я завжди хвилююся, що моя робота може нашкодити особистому життю. Але я знаю кілька трюків, які допомагають зберігати все в секреті. Їх мене навчив Роберт Де Ніро,

– додала модель.



Наомі Кемпбелл знялась для глянцю / WSJ



Розкішна Наомі Кемпбелл / WSJ