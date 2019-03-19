Моє життя змінилось, – "Мати драконів" Емілія Кларк розповіла про зйомки "Гри престолів"

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"Мати драконів" Емілія Кларк розповіла про 8 сезон "Гри престолів"
"Мати драконів" Емілія Кларк розповіла про 8 сезон "Гри престолів" / www.elle.com.au

Невдовзі перипетії в серіалі "Гра престолів" завершаться, адже на екранах з'явиться фінальний 8 сезон популярної саги. Перед довгоочікуваною прем'єрою кінострічки чимало зірок розповіли про перебіг зйомок. Своїми враженнями поділилась і "Мати драконів" Емілія Кларк.

Голлівудська акторка поділилась думками щодо зйомок в австралійському журналі Elle. Для глянцю 32-річна Емілія Кларк приміряла приголомшливі брендові вбрання та розповіла про фінальний сезон "Гри престолів". 

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Емілія Кларк знялась у стильній фотосесії
Емілія Кларк знялась у стильній фотосесії / Elle

Ще раніше акторка зізнавалась, що не може до кінця розпрощатись з її героїнею в серіалі Дейнеріс Таргарієн. Ця роль стала знаковою в її кар'єрі та принесла світову славу, тому завершення зйомок "Гри престолів" неабияк засмутило Емілію Кларк. 

Попрощатися з "Грою престолів" непросто. Зйомки були досвідом, який змінив моє життя. Немов покидаєш будинок, щоб почати самостійне життя. Радію новим пригодам, що очікують мене, але серце розривається від того, як багато доводиться залишити позаду,
– зізналась Емілія Кларк. 

Емілія Кларк – зірка серіалу
Емілія Кларк – зірка серіалу "Гра престолів" / Elle

Голлівудська зірка розповіла, що почала зніматись у "Грі престолів", коли їй було всього 24 роки. Тому акторська команда та й сам сюжет стали для неї дуже особливими. На пам'ять про серіал Емілія Кларк навіть зробила татуювання у вигляді драконів та заявила, що "мати ніколи не покине їх". В інтерв'ю зірка пояснила прихований зміст малюнка. 

"Коли ми закінчили зйомки "Гри престолів", у мене на зап'ясті були три дракони, тому ніколи не забуду все те, чим зобов'язана цьому серіалу. Ще вони нагадують мені маму, тата і брата. Це важливо для мене, так як я втратила батька два роки тому. Дуже важко. Татуювання означає, що я хочу, щоб моя сім'я була зі мною весь час", – додала вона.

Акторка Емілія Кларк
Акторка Емілія Кларк / Elle


"Мати драконів" розповіла про своє тату / Elle

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбудеться на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, він буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Кіно Гра престолів
Джерело: 24 Канал
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