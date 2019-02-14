"Мої дівчатка": Кім Кардашян показала зворушливе фото дітей

Світська левиця і мама трьох дітей Кім Кардашян показала шанувальникам у соціальних мережах милі фото своїх доньок.

Нове кумедне фото Кім опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку позують 5-річна Норт Вест і однорічна Чикаго, яка народилася від сурогатної матері. Додамо, що зіркове подружжя Кардашян і її чоловік Каньє Вест виховують ще третю дитину – 3-річного хлопчика Сейнта.

"Мої дівчатка", – лаконічно підписала світлину зірка соціальних мереж.



Норт і Чикаго Вест / Instagram / @kimkardashian

Що цікаво, Кім і Каньє очікують появу четвертої дитини також за допомогою сурогатної матері. Вагітність була б небезпечною для здоров’я зірки, відтак з минулого разу у пари залишився заморожений ембріон.

Появу хлопчика подружжя запланована на травень цього року. Як інформують інсайдери, Кім "завжди хотіла чотирьох дітей".