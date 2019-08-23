Мої слова нікому не допоможуть, – молодший брат Калкіна про звинувачення Джексона у педофілії

Після виходу документального фільму про американського поп-короля Майкла Джексона пройшло понад півроку, проте обговорення, обурення або ж захисти на адресу співака не завершуються. Щодо стрічки "Залишаючи Неверленд" вирішив висловитися і молодший брат зірки фільму "Сам удома" Кіран Калкін.

Фільм "Залишаючи Неверленд" вже коментували Барбара Стрейзанд, родичі Майкла Джексона, Мадонна та багато інших зірок. Також про стрічку висловився Маколей Калкін, який заперечував, що піддавався насиллю поп-короля, а після цього картину прокоментував його молодший брат, Кіран. Про це повідомляє видання CelebreTainment.

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Однак, за словами американського актора, найкращий вибір у цій ситуації – мовчання.

Єдине, що я можу зробити в цьому випадку, – це промовчати. Тому що мої слова нікому не зможуть допомогти. Все, що я скажу, буде опубліковано і може зачепити чиїсь почуття. Є багато людей, які перебувають у скрутному становищі через всю цю ситуацію. Тому моя реакція може лише додатково комусь нашкодити,

– неоднозначно прокоментував фільм молодший брат Маколея Калкіна.

Варто нагадати, що зірку "Сам удома" і його брата Кірана також пов'язували тісні відносини з Майклом Джексоном. У 2003 році поп-король розповідав журналістам, що він спав на одному ліжку з Маколеєм, а також його братами і сестрою. Однак сам Маколей заперечив ту інформацію, що піддавався насиллю співака.