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Mozgi випустили кліп на пісню "Девчонка": тендітні дівчата опанували чоловічі професії

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Гурт Mozgi випустили кліп на пісню "Девчонка" / Instagram / @mozgiband

Популярний український гурт електронної музики представив чергову відеороботу на свій хіт "Девчонка". Під запальні ритми учасники Mozgi віддали дівчатам першість у традиційних чоловічих професіях. Ідею для кліпу музиканти обрали спільно з шанувальниками.

Сьогодні, 21 лютого, гурт Mozgi на офіційному ютуб-каналі презентував кліп на пісню "Девчонка". Музиканти заспівали про вірних обраниць, яким під силу все. Саме тому в новому відео учасники міняються ролями з привабливими дівчатами, поступаючись їм правом бути найкращими у звичній чоловічій роботі. 

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Тендітні красуні опановують професії автомеханіка, пожежника та навіть вправно володіють зброєю, залишаючи чоловіків в аутсайдерах. Авторами ідеї кліпу на пісню "Девчонка" виступили режисери Максим Шелковников і Денис Маноха. Саме вони довірили Потапові роль таксиста, Позитиву – домогосподарки, а Дяді Ваді – прибиральника. Так, енергійний хіт порушує тему гендерних стереотипів, які так активно процвітають у суспільстві впродовж десятиліть. Проте продюсер Потап назвав нову роботу своєрідним визнанням першості жінок. 

Чоловіки надто круті для того, що б зізнатися, що дівчата кращі за нас, вони дають життя, вони дарують любов, вони роблять нас такими, якими ми є! Це музичне зізнання більше ніж кліп,
– презентував Потап роботу у своєму інстаграмі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MOZGI (@mozgiband)

Mozgi – Девчонка: дивіться відео онлайн 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Потап Музика
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