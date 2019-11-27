Можливо, на нього тиснули, – прем'єр Нацопери прокоментував російську позицію Сергія Полуніна

Український танцівник балету Сергій Полунін відзначився гучним скандалом, публічно заявивши про підтримку політики Кремля і Володимира Путіна. Прем'єр Національної опери України Віктор Іщук вирішив прокоментувати резонансні звернення колеги.

Напередодні презентації спектаклю "Лускунчик. Нова Стара казка" Віктор Іщук дав відверте інтерв'ю "Сегодня". Прем'єр Національної опери не оминув питань про політичну позицію свого колишнього колеги Сергія Полуніна. За його словами, це просто піар, який зробив з танцівника балету ледь не суперзірку.

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"Востаннє бачив його два роки тому на виставі в аргентинському Буенос-Айресі. Я з ним не говорив про Путіна. Зрозумійте, все це частина шоу-бізнесу і чорні піар-технології. Його менеджери-англійці, напевно, вирішили зробити скандал і на хайпі зібрати дивіденди. Адже його там всі зараз шкодують: "Ой, бідний, що не в'їзний на Батьківщину", – розповів Віктор Іщук.

Водночас відомий танцівник балету переконує, що в прокремлівській позиції Полуніна винні українці. Ще до початку Євромайдану та окупації в Росії йому допомогли стати зіркою балету. Тому Сергій Полунін, начебто, не мав вибору та залишився на стороні Кремля.

Ще до війни Росія розкрутила Полуніна як прем'єра британського Ковент-Гардена, який приїхав танцювати в РФ. До цього він був знаменитістю в балеті, а став справжньою суперзіркою. Потім почалася війна... Та й вибору у Сергія як такого не було – тут його ніхто не кликав. Дала б Україна хоча б чверть того, що дала Росія, не виключено, що все було б інакше. Можливо, вони на нього тиснули,

– заявив Віктор Іщук.

Окрім цього, прем'єр Нацопери додав, що у 2016 році, коли на телеекрани вийшла документальна кінострічка про Сергія Полуніна "Танцівник", ніхто не звернув на це увагу. Однак гострі заяви про політичні вподобання з'явились у всіх вітчизняних виданнях.

"Згадайте 2016 рік. Війна. Полунін представляє в Україні фільм "Танцівник". Спочатку в Лондоні, Києві, а потім вже в Москві і Петербурзі! І що? Про це хтось написав? Зате тепер пишуть, коли його в політичному плані використовує Росія, коли з ним зустрічається Путін, коли йому дали посаду, регалії", – додав він.

Що відомо про скандал з Полуніним?

Танцівник балету з Херсона Сергій Полунін розпочав свою кар'єру ще в 17 років. Його прийняли в трупу знаменитого Королівського балету, що в Лондоні, а всього за два роки обрали прем'єром. Відтак Сергій Полунін став наймолодшим танцівником балету, який отримав таке почесне звання. Однак більшу славу у Росії він отримав завдяки прокремлівським заявам.

У свій день народження, 20 листопада 2018 року, Сергій Полунін публічно подякував очільнику Кремля. Тоді він заявив, що надсилає Володимиру Путіну "всі добрі побажання", бо змалку бачив у російському президенті "світло". Окрім цього, танцівник балету засудив усіх, хто негативно відгукується про політику країни-агресора та показав татуювання з обличчям Путіна на грудях, що шокувало всіх його прихильників.

Ніхто не заслуговує на те, щоб з ним поводилися погано або несправедливо. Коли я був дитиною, я бачив в Путіні світло та бачу зараз. Володимира я буду завжди захищати своєю енергією та любов'ю,

– заявив Сергій Полунін.

Згодом українець написав про своє ставлення до Євромайдану, заявивши, що учасники мітингів "зруйнували країну". Сергій Полунін відверто підтримав працівників "Беркуту", які, за його словами, були жертвами у протистояннях, адже також мали втрати. Скандальний танцівник балету також заявив, що Росія та Україна повинні знову об'єднатись.

Такі резонансні та сепаратистські ідеї зруйнували світову кар'єру Сергія Полуніна. Зокрема, у Франції відмовились продовжувати контракт з танцівником балету. А от Володимир Путін оцінив таку відданість українця: в окупованому Криму Сергій Полунін отримав престижну відзнаку та став виконувачем обов’язки "ректора" Академії хореографії в Севастополі, яка підзвітна російській владі.