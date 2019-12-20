Можливо, почуття є, – Слава Камінська прокоментувала поцілунок з колишнім чоловіком

Солістка гурту "НеАнгели" Слава та пластичний хірург Едгар Камінський відзначились чи не найгучнішим та найнесподіванішим розлученням року. Однак на святкуванні дня народження сина зірки демонстрували злагодженість та навіть поцілувались. Днями артистка вирішила пояснити ситуацію громадськості.

Як відомо, 12 грудня син Слави та Едгара Камінських Лео відзначав день народження. З цієї нагоди артистка опублікувала у мережі зворушливий допис та влаштувала чималу вечірку. На свято артистка запросила не тільки друзів хлопчика, але й своїх, зокрема, Вікторію з гурту "НеАнгели". Та велика увага все ж була прикута до маленького іменинника та його батьків.

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Під час винесення святкових тортів зіркові батьки вирішили зробити спільне фото та поцілувались. Знімок одразу ж потрапив до мережі та викликав чимало розмов і припущень про возз'єднання. Всі чутки вирішила публічно розвіяти Слава Камінська.

Я знаю, ви хочете обговорити! Ми батьки своїх дітей! Так, почуття, можливо, є! Але у кожного своє життя! Крапка,

– написала вона на інстаграм-сторінці.

Водночас Едгар Камінський вирішив не коментувати жодних чуток.

Ще із червня 2019 року у мережі та вітчизняних виданнях не вщухають розмови про розлучення Едгара і Слави Камінських. зіркове подружжя здавалось взірцевим та демонструвало особливу ніжність під час кожного публічного виходу. Однак ані спільні діти, ані сильні почуття, про які розповідала співачка, не врятували їхній шлюб.

Згодом виявилось, що у зірок були власні погляди на те, чому їхнє сімейне життя зазнало краху після 5 років офіційного шлюбу. Слава назвала причиною втручання батьків в особисте життя пари, Едгар натомість посилався на ревнощі дружини та часті сварки.