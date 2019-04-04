Можу попрацювати модератором: Сергій Притула іронічно відреагував на президентські дебати

Український шоумен, ведучий та волонтер Сергій Притула не залишився осторонь палких обговорень дебатів між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. У соціальних мережах він жартома запропонував, що може стати модератором події.

На своїй на сторінці у Facebook Притула заявив, що поміж гастролей по Україні з шоу "Вар'яти" він може попрацювати на президентських дебатах на НСК "Олімпійський".

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В будь-який інший день можу попрацювати модератором на дебатах. На безоплатній основі. Мій номер є у обох. Де НСК "Олімпійський" я знаю. Свистіть, якщо що. Будьте готові, що запитаю чий Крим!

– відреагував на майбутні президентські дебати Сергій Притула.

У соціальних мережах користувачі вже жартують, що хто ж насправді має бути модератором дебатів: чи Яніна Соколова, чи Роман Скрипін, чи все ж Сергій Притула. "Тільки не Притула. Бо будемо без Президента, як і після Євробачення", "Сергію, май совість. То тобі не Євробачення", " Яніну Соколову, Романа Скрипіна не забудьте взяти з собою. А питання на рахунок Крима та Донбасу будуть доречні" – цими та іншими враженнями від публікації Притули діляться його прихильники.



Реакція Facebook-користувачів на модераторство Притули на дебатах / Скріншот



Реакція Facebook-користувачів на модераторство Притули на дебатах / Скріншот

Що відомо про президентські дебати між Зеленським та Порошенком?

У день першого туру президентських виборів, 31 березня, після оголошення результатів Національного екзит-полу, де в другий тур виходив Петро Порошенко і Володимир Зеленський, чинний президент у своєму прес-штабі заявив, що згідно з законом хотів би бачити на дебатах Володимира Зеленського, якщо підрахунки ЦВК справдилися б.

Відтак у другий тур потрапили два кандидати – Зеленський та Порошенко, і 3 квітня Володимир Зеленський у своєму відеозверненні покликав чинного президента Петра Порошенка на дебати, які за його умовами повинні відбутись на НСК "Олімпійський", а не на студії "Суспільного". Через кілька годин Петро Порошенко погодився на дебати і водночас порадив Зеленському ознайомитися з правилами дебатів, які прописані у законі про вибори президента.

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Що про це кажуть на "Суспільному"?



Керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів, що за статтею 62 Закону "Про вибори президента України" дебати мають відбутися не пізніше, аніж 19 квітня і ЦВК для цього повинна змінити положення до Закону. Окрім цього, дебати мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин. Існує три формати у яких можуть пройти дебати: за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів.

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Яка реакція ЦВК на такий формат дебатів?



Заступник голови Центральної виборчої комісії Євгеній Радченко вже прокоментував ситуацію і зазначив, що запропоновані Володимиром Зеленським дебати на НСК "Олімпійський" можуть бути формою передвиборчої агітації, а не визначеними Законом "Про вибори Президента України" теледебатами. За його словами, кандидати на пост голови держави, які говорять про дебати на стадіоні "Олімпійський", мають на увазі форму агітації, яка врегульована статтею 58 закону про вибори президента щодо "проведення публічних дебатів, дискусій, прес-конференцій". Тому такі дебати мають оплачуватися з виборчих фондів кандидатів.