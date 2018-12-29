Можу втратити слух, – Дзідзьо розповів подробиці нападу на себе

2256 Читать новость на русском
Дзідзьо
Дзідзьо / www.facebook.com/mykhaylo.khoma.52

28 грудня у Києві біля радіостанції, де мав відбутись ефір за участю українського співака Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома), було здійснено напад. Внаслідок інциденту співак отримав травми та звернувся за допомогою до лікарів.

Подробиці нападу артист розповів на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також: Напад на DZIDZIO у Києві: з'явилися перші подробиці та відео з артистом

За словами Дзідзьо, на нього напала "зграя людей (близько 8) неслов’янської зовнішності на чолі з Михайлом Мєшковим, який, на його думку, є у злочинній змові з Олегом Турком".

Вчора я перебував у стані шоку і не розумів серйозності того, що відбувається. Лікар діагностував у мене розрив барабанної перетинки лівого вуха. І сьогодні зранку я почуваюся гірше. Тому лікар наполіг на госпіталізації... Для мене як для музиканта в першу чергу є важливим мій слух, який я можу втратити,
– розповів він.

Дзідзьо зізнався, що змушений скасувати всі заплановані концерти мінімум на місяць, а також корпоративні виступи у новорічну ніч.

Нагадаємо, що PR-менеджер гурту Лілія Слюсар ще зранку 28 грудня підтвердила факт нападу на Дзідзьо. За її словами, ймовірний ініціатор нападу, Михайло Мєшков, приїжджав до їхнього офісу із заявами, що є співвласником компанії DZIDZIO. Чоловік стверджував, що викупив 25% акцій в екс-учасника гурту Олега Турка, тому претендує на частку від доходів Михайла Хоми. Сам Мєшков переконує, що є жертвою в цій ситуації, адже після купівлі акцій йому ніхто не надав інформацію про доходи та сплату податків. Відтак чоловік приїхав до офісу "Хіт ФМ", аби розібратись із ситуацією.

Водночас представники Дзідзьо ставлять під сумнів правомірність цього продажу, адже жодних документів вони не бачили. Тому та угода, якою апелює Мєшков, за словами Лілії Слюсар, може бути незаконною.

Теги: LifeStyle Музика Новини Києва Скандал Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
сьогодні 14:00 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 35436
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
28 грудня 19:20 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 7472
Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
28 грудня 19:00 Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
Марта Вересюк 344
Музичні новинки грудня: 10 пісень, які варто почути ще в цьому році
28 грудня 16:00 Музичні новинки грудня: 10 пісень, які варто почути ще в цьому році
Олена Булан 958
Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
28 грудня 15:05 Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
Євгенія Мазур 487
Джону Ледженду – 40: топ-5 пісень популярного виконавця
28 грудня 14:32 Джону Ледженду – 40: топ-5 пісень популярного виконавця
183
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук