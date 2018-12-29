Можу втратити слух, – Дзідзьо розповів подробиці нападу на себе

28 грудня у Києві біля радіостанції, де мав відбутись ефір за участю українського співака Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома), було здійснено напад. Внаслідок інциденту співак отримав травми та звернувся за допомогою до лікарів.

Подробиці нападу артист розповів на своїй сторінці в Facebook.

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За словами Дзідзьо, на нього напала "зграя людей (близько 8) неслов’янської зовнішності на чолі з Михайлом Мєшковим, який, на його думку, є у злочинній змові з Олегом Турком".

Вчора я перебував у стані шоку і не розумів серйозності того, що відбувається. Лікар діагностував у мене розрив барабанної перетинки лівого вуха. І сьогодні зранку я почуваюся гірше. Тому лікар наполіг на госпіталізації... Для мене як для музиканта в першу чергу є важливим мій слух, який я можу втратити,

– розповів він.

Дзідзьо зізнався, що змушений скасувати всі заплановані концерти мінімум на місяць, а також корпоративні виступи у новорічну ніч.

Нагадаємо, що PR-менеджер гурту Лілія Слюсар ще зранку 28 грудня підтвердила факт нападу на Дзідзьо. За її словами, ймовірний ініціатор нападу, Михайло Мєшков, приїжджав до їхнього офісу із заявами, що є співвласником компанії DZIDZIO. Чоловік стверджував, що викупив 25% акцій в екс-учасника гурту Олега Турка, тому претендує на частку від доходів Михайла Хоми. Сам Мєшков переконує, що є жертвою в цій ситуації, адже після купівлі акцій йому ніхто не надав інформацію про доходи та сплату податків. Відтак чоловік приїхав до офісу "Хіт ФМ", аби розібратись із ситуацією.



Водночас представники Дзідзьо ставлять під сумнів правомірність цього продажу, адже жодних документів вони не бачили. Тому та угода, якою апелює Мєшков, за словами Лілії Слюсар, може бути незаконною.