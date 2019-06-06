Мріяла поїхати в Афганістан і робити гарячі репортажі, – Злата Огневич вразила заявою

Сьогодні, 6 червня, в Україні відзначають День журналіста. Популярна українська співачка Злата Огневич зізналась, що колись теж мріяла брати інтерв'ю в зірок та бути очевидцем гарячих новин.

В ексклюзивному коментарі журналістам LifeStyle 24 артистка пригадала, що стати журналістом вона мріяла ще у шкільні роки. Тоді Злата Огневич заявила батькам, що прагне створювати гарячі репортажі в Афганістані.

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Коли я вчилась у школі – мріяла поїхати в Афганістан і робити гарячі репортажі. Зараз я розумію, що мене більше цікавила романтика цього фаху, щоб наживо бачити всі новини. Але мама сказала, що я з глузду з’їхала, та заявила, що мене нікуди не відпустить,

– пригадала Злата Огневич.

Співачка мала змогу випробувати свої сили в журналістиці. Представники програми "Світське життя" запросили Злату Огневич до співпраці та запропонували їй вакансію ведучої. Артистка вирушила до Канн, де зіткнулась з реаліями іноземних представників ЗМІ: всі безпощадно поводились, намагаючись взяти коментар у голлівудських зірок. Саме там Злата Огневич зрозуміла, що не хоче пов'язувати життя з цією професією.

"Журналістика – це чудово! Це не просто професія. Буває інколи, що треба йти по головах. Колись я була в Каннах від програми "Світське життя" (вони мене запрошували стати ведучою). Інші журналісти відштовхували мене, щоб першими взяти інтерв’ю в Антоніо Бандераса чи Періс Хілтон. Я ж в Україні такого не бачила, а там просто акули... Мені не хотілось більше повторювати це, бо наступного дня я прокинулась із синцями", – розповіла про гіркий досвід Злата Огневич.

Окрім цього, співачка зізналась, що перед поїздкою на Каннський кінофестиваль її попереджали про можливі інциденти. Однак на практиці все виявилось більш нетолерантно, аніж Злата Огневич це уявляла. Водночас вона переконала, що в Україні, на щастя, цього нема.