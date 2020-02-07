Мучить почуття провини, – Сашко Положинський розповів, як живе після резонансної заяви

Український вокаліст Сашко Положинський днями ошелешив меломанів: 5 лютого артист заявив, що пішов з гуртів "Тартак" і "Був'є". Та поки мережу засипали тисячі коментарів, співак вирішив записати чергове відео, в якому зізнався, як змінилось його життя.

Відповідним роликом він поділився на фейсбук-сторінці. За словами Сашка Положинського, він став першим українським артистом, який покинув одразу два популярні гурти – "Тартак" і "Був'є". Та зробив фронтмен це не на користь одного чи іншого, а просто вирішив піти з колективів. Після заяви, яка сколихнула всю Україну, артист отримав тисячі повідомлень від прихильників та колег і зізнався, що його мучить почуття провини.

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Почуття дуже неоднозначні. З одного боку, начитався вчора багато ваших відгуків, подяк. Це і приємно, і мучить почуття провини, що підвів. Але ще більше мучить перед колегами-музикантами. Розумію, що їх я підвів значно більше і, можливо, навіть образив,

– заявив Олександр Положинський.

Окрім цього, артист розповів історію, що його друг порівняв вихід з гуртів зі смертю. Все тому, що після заяви Сашко Положинський зміг побачити, наскільки багато людей поважають його творчість у складі "Тартака" і "Був'є". Водночас український співак очікує на нові проєкти та готовий починати роботу над ними.

"Скільки б разів я не вибачався, це нічого не змінить. Є усвідомлення того, що я зробив щось важливе, є очікування цікавих речей в майбутньому. І є певне полегшення. Наприклад, це полегшення дозволяє мені зараз писати це відео. Велика вдячність усім, хто пише добрі слова. Я і раніше розумів, що "Тартак" першочергово і "Був'є" частково – частина української музичної історії. Загалом, ми свій внесок зробили і залишили його, він уже нікуди не дінеться", – додав він.

Не оминув увагою Олександр Положинський і пропозиції очолити рідне місто Луцьк. Артист переконує, що не мріяв про крісло мера, однак пообіцяв обміркувати все та оприлюднити результат.

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Як відомо, 5 лютого Олександр Положинський публічно заявив, що більше не виступатиме з гуртами "Тартак" і "Був'є". Причину такого радикального рішення він не оприлюднив, однак зізнався, що записувати відео та інформувати про це прихильників і колег було непросто. Артист попросив із розумінням віднестись до його заяви та не турбувати дзвінками. Водночас, згідно із відеозверненням, завершувати вокальну кар'єру Сашко Положинський не буде. Співак очікує на нові проєкти, про які наразі розповідати не має наміру.