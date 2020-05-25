Pixar вперше в історії презентували мультфільм з ЛГБТ-героєм: цікавий трейлер

Студія Pixar презентувала на Disney Plus особливий проєкт – короткометражний мультфільм з назвою Out. У ролику режисери вперше зробили головного героя представником ЛГБТ-спільноти.

Як повідомляє Variety, мультфільм з'явився на стрімінговій платформі Disney Plus 22 травня. У цей день студія Pixar презентувала серію короткометражних анімаційних стрічок, серед яких – Out. Саме в цій роботі вперше в історії показали життя чоловіка, який є представником ЛГБТ-спільноти.

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Головний герой мультфільму – Грег. За сюжетом, він хоче оселитись у місті, однак не знає, як розповісти батькам, що житиме там зі своїм хлопцем. Коли героя все більше терзають сумніви, до нього несподівано приїжджають у гості родичі. Грег ховає всі докази того, що зустрічається з чоловіком: від фото до подарунків. Однак у цьому процесі він магічним чином опиняється у шкірі свого собаки.

Мультфільм допомагає показати життєві труднощі збоку. Коли Грег є не у своєму тілі, починає усвідомлювати очевидне. Він більше не хоче ховатись чи таїти секрети від рідних і нарешті готовий до розмови з батьками.

Дивіться трейлер до мультфільму Out: відео

Втілити особливий проєкт взявся режисер Стівен Клей Гантер. Він вже роками співпрацює зі студією Pixar та відомий своїми роботами над знаменитими мультфільмами "У пошуках Немо" та "ВОЛЛ-І". Як і попередні роботи, режисер вміло поєднав важливу соціальну тему та гумор. Тому на презентацію мультфільму Out очікували сотні кіноманів.

Як раніше Pixar порушував тему ЛГБТ

Насправді Pixar – одна з небагатьох студій, яка наважується порушувати тему ЛГБТ-стосунків у мультфільмах. Однак раніше режисери тільки епізодично згадували це. До прикладу, у відомій стрічці "Вперед" поліцейська-циклоп Спектр згадала, що має дівчину.

Всього одна фраза повпливала на прокат мультфільму. Так, у Росії цензори замінили слово на партнерка. А от в Саудівській Аравії, Кувейті, Омані та Катарі взагалі відмовились показувати мультфільм "Вперед".

За даними ЗМІ, натяки на одностатеві стосунки можна простежити і в інших успішних проєктах. Зокрема, в "Історії іграшок-4" та "У пошуках Дорі".