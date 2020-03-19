Кіноманів підкорив перший трейлер до мультфільму "Душа": що відомо про новинку Disney

У мережі опублікували перший трейлер до мультфільму "Душа" від Disney і Pixar. І хоч кінотеатри залишаються закритими на карантин, автори новинки назначили прем'єру на 18 червня 2020 року.

Ролик викликав чималий ажіотаж в мережі. Все тому, що у мультфільму "Душа" режисер Піт Доктер порушив тему реінкарнації.

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У центрі сюжету нового мультфільму – історія викладача музики в середній школі Джо Гарднер. Чоловік обожнює джаз та одного разу навіть виходить на сцену джазового клубу. Однак після омріяного виступу Джо стає жертвою нещасного випадку, а його душа покидає тіло.

Після смерті головний герой потрапляє у потойбічний центр, де душі розвиваються перед тим, як відправитись до новонародженої дитини. Саме там на Джо чекають приголомшливі пригоди та роздуми над тим, що таке – мати душу.

Головні актори та ролі мультфільму Disney:

Джеймі Фокс – Джо Гарднер, учитель музики

Тіна Фей – 22, душа, спіймана в пастку на You Seminar з невиразним поглядом на життя

Questlove – Керлі, барабанщик в групі Джо

Філіс Рашад – мама Джо

Давид Діггс – Пол, місцевий ворог Джо

Прем'єра мультфільму "Душа" запланована на 18 червня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу презентацію новинки Disney можуть перенести.

Дивіться трейлер "Душа" українською: відео