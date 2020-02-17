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Мультфільм "Їжак Сонік" встановив абсолютний рекорд у прокаті

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Їжак Сонік / IMDb

Анімаційна картина"Їжак Сонік", знята на основі франшизи відеоігор від Sega, стартувала у світовому та українському прокаті напередодні минулих вихідних – 13 лютого. За кілька днів у релізі мультфільм зміг стати абсолютним рекордсменом з-поміж усіх екранізацій на відеоігри.

Про те, що "Їжак Сонік" відмінно справляється у прокаті повідомляє спеціалізоване видання Box Office Mojo.

Тут більше: "Їжак Сонік": в український прокат виходить мультфільм, знятий за мотивами гри

За перший вікенд мультфільм, знятий за мотивами відеогри, зібрав 57 мільйонів доларів, чим показав найкращий результат у старті з-поміж інших екранізацій за всю історію.

До прикладу, нашумілий фільм "Хижі пташки (та фантастична Гарлі Квін)" не виправдав очікувань і зібрав у прокаті всього 33,2 мільйона доларів. Однак йому прогнозували щонайменше 55 мільйонів доларів.

Так, з лютневих прем'єр "Хижі пташки" зайняли друге місце у рейтингах після "Їжака Соніка". Додамо, що на створення мультфільму про швидкого прибульця Соніка виділили 95 мільйонів доларів. Враховуючи зацікавленість стрічкою, найімовірніше, що творці зможуть гарно заробити на екранізації.

Їжак Сонік: трейлер дивитися онлайн

 

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Теги: LifeStyle Кіно
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