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Мультфільми "Мадагаскар" і "Тролі" отримають продовження у вигляді серіалів: подробиці

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"Мадагаскар" і "Тролі" стануть серіалом / Колаж: LifeStyle 24

Улюблені анімаційні картини і дорослих, і дітей побачать світ у новому вигляді. Історія мультів "Мадагаскар" і "Тролі" продовжиться, однак як багатосерійна стрічка.

Про створення серіалів за мотивами популярних проєктів повідомили представники потокового сервісу Hulu виданню The Wrap. Як зазначається, фільмуванню стрічок допомогла угода організації зі студією DreamWorks Animation.

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Серіал за мотивами "Мадагаскару" виходитиме з підзаголовком "Маленькі дикуни", що мовою оригіналу звучить як A Little Wild. Він розповідатиме про четвірку улюблених героїв. За сюжетом, події розгортатимуться в одному з нью-йоркських зоопарків. Лев Алекс, зебра Мартін, гіппопотамиха Глорія і жираф Мелман намагатимуться слідкувати за мрією, через що потраплять у низку нових пригод.

А от серіал за мотивами мультфільму "Тролі" отримає назву "Троллітопія", яка мовою оригіналу вглядатиме так – TrollsTopia. Творці майбутньої стрічки вирішили зосередити сюжет на героїні Поппі та її друзях з нагоди виходу сиквела, мультфільму "Тролі: Світове турне". Варто додати, що друга частина "Тролів" вийде на великий екран вже 19 березня цього року. А от про точні дати виходу майбутніх проєктів представники сервісу Hulu поки що не повідомляють.

"Тролі: Світове турне": трейлер українською дивитися онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
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