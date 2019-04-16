Мульти-мільйонний бренд Zara скопіював вбрання української марки Bevza: деталі

Попри те, що іспанський бренд Zara користується неабиякою популярністю у всьому світі, а його засновник визнаний мультимільйонером, дизайнери марки досі вдаються до плагіату. Так, у певних моделях одягу з нової колекції Zara було помічено підозрілу схожість із вбраннями з колекції української дизайнерки Світлани Бевзи.

Про те, що Zara скопіювали ідею і модель вбрання від українського бренду Bevza повідомили на сторінці FashionClones в Instagram. Саме там представники організації завжди публікують фотоколажі з порівнянням вбрань від різних марок. Так, нове "клонування" було підмічено за всесвітньо відомим іспанським брендом.

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Автори інтернет-сторінки опублікували світлину, на якій порівняли спідницю і топ з нової колекції Zara та образ у такому ж стилі від української дизайнерки Світлани Бевзи, яка створює вбрання для власної марки Bevza. Вбрання від іспанського бренду представляє колекцію весна-літо 2019 року, а «лук» від вітчизняної марки було оприлюднено у вересні 2018 року.

Zara часто копіюють, особливо великі бренди. Наш акаунт відстежують різні дизайнери, які працюють у відомих брендах, не лише в Zara, і ми це бачимо. З іншого боку це успіх Bevza, я нормально ставлюся до таких речей. Тим паче весь світ знає, що Zara копіює найкраще,

– прокоментувала інцидент із плагіатом Світлана Бевза для видання JetSetter.ua.