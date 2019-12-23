Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: святкова підбірка для всієї родини

Новий рік та Різдво – улюблені зимові свята не лише дітей, але й дорослих. Як можна не любити цей унікальний час, коли вдома збирається за одним столом уся родина, новорічна ялинка палає вогниками, а дім наповнений подарунками, любов’ю і турботою.

Щоб повністю відчути новорічно-різдвяну атмосферу, ми радимо вам провести затишні вечори за переглядом святкових мультфільмів та зануритися в атмосферу казки і дива. Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас надзвичайно цікаві та захопливі мультфільми, які подарують вам гарний настрій.

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Що подивитися на свята у 2020 році

"Грінч" (The Grinch) (2018)

Головний герой Грінч живе якомога далі від людей, на високій горі в печері, разом зі своїм вірним собакою Максом. Грінч не любить людей, тож таке самітництво йому ідеально підходить. До того ж, собака виконує усі його побажання, слугує і лакеєм, і єдиним другом.



Мультфільм "Грінч"

Грінч ненавидить кожного жителя свого маленького містечка, адже раніше всі насміхалися через його зовнішність. І ось зелений монстрик йде на відчайдушний вчинок – він хоче вкрасти у всіх жителів Різдво. Для містян це свято – одне з найважливіших у році, його чекають 12 місяців і ретельно готуються. Якщо ж Грінчу вдасться лиха затія, для містечка все обернеться справжньою трагедією.

Мультфільм "Грінч": дивіться трейлер онлайн

"Петсон і Фіндус: найкраще у світі Різдво" (Pettson and Findus The Best Christmas Ever Movies) (2016)

Дідусь Петсон пообіцяв своєму улюбленому коту Фіндусу найкраще в світі Різдво, але в процесі підготовки щось пішло не по плану. Спочатку поїхати в ліс за ялинкою завадила сильна заметіль. Наступного дня Петсон і Фіндус таки вирушили в дорогу, але дідусь сильно забив ногу.



Мультфільм "Петсон і Фіндус" покаже вам історію про неймовірну дружбу

Кіт Фіндус намагається допомогти дідусеві одужати, але вийти з дому за ялинкою чи хоча б у магазин за продуктами він не може. Чи вдасться коту влаштувати для Петсона сюрприз і які ще несподіванки їх чекають – дивіться у мультфільмі.

Мультфільм "Петсон і Фіндус:найкраще у світі Різдво": дивіться трейлер онлайн

"Льодовиковий період: гігантське Різдво" (Ice Age: A Mammoth Christmas) (2011)

Герой "Льодовикового періоду" – мамонт Менні – прикочує різдвяний камінь (сімейну реліквію мамонтів), щоб показати його своїй доньці Персику. Але от лихо – незграбний лінивець Сід цей камінь пошкоджує. Менні переконаний: кожен, хто бодай трохи зіпсує реліквію, потрапить до чорного списку Санта-Клауса і не отримає подарунок на Різдво.



Мультфільм "Льодовиковий період: гігантське Різдво" зарядить вас гарним настроєм

Тож Сід вирушає на Північний полюс, щоб вибачитися перед Сантою. Услід за ним прямують усі його друзі. На шляху мандрівники випадково руйнують майстерню Санта-Клауса. Тепер усім героям доведеться врятувати Різдво для цілого світу.

Мультфільм "Льодовиковий період: гігантське Різдво": дивіться трейлер онлайн

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"Таємна служба Санта-Клауса" (Arthur Christmas) (2011)

Мультфільм "Таємна служба Санта-Клауса" покаже глядачам світ захопливих пригод Санта-Клауса і його молодшого сина Артура. У Санти і його команди трапилася прикра історія: одна дівчинка, яка увесь рік поводилась чемно, не отримала подарунок під ялинку. Санта у розпачі – він не розуміє, як ельфи могли припуститися такої помилки.



Пориньте у різдвяні пригоди разом з Артуром

Виправити ситуацію вирішує Артур, який працює у поштовому відділенні. Хоробрий хлопчик наважується на небезпечні пригоди заради справедливості.

Мультфільм "Таємна служба Санта-Клауса": дивіться трейлер онлайн

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"Ніко: шлях до зірок" (The Flight Before Christmas) (2008)

Ніко – це маленьке північне оленя, яке ніколи не бачило свого батька. Йому лише відомо, що тато працює у різдвяній упряжі Санти. Усі, кому Ніко про це розповідає – не вірять.



"Ніко: шлях до зірок"

Ніко теж мріє працювати в упряжі і розвозити подарунки дітям та дорослим. Він втікає з дому, щоб навчитися у білки Джуліуса літати. Випадково вони дізнаються, що Санті загрожує небезпека. Тож Ніко з лісовими друзями вирушає на пошуки свого батька.

Мультфільм "Ніко: шлях до зірок": дивіться трейлер онлайн

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"Полярний експрес" (The Polar Express) (2004)

Мультфільм "Полярний експрес" розповідає про маленького хлопчика, який не вірить в чудеса і, зокрема, в Санта-Клауса. Одного разу, в переддень Різдва, він отримує унікальну можливість вирушити на Північний полюс, щоб особисто переконатися в існуванні Санти.



На головного героя чекає неймовірна пригода

Прокинувшись вночі від дивних звуків, хлопчик вибігає на вулицю і бачить дивовижну картину: просто біля будинку стоїть чарівний поїзд, кондуктор якого повідомляє йому, що потяг прямує на Північний полюс. Саме там всі пасажири зможуть побачити Санта-Клауса. Без вагань головний герой вирушає у цікаву подорож, де його чекають безліч неймовірних пригод.

Мультфільм "Полярний експрес": дивіться трейлер онлайн

"Барбі і Лускунчик" (Barbie in the Nutcracker) (2001)

Мультфільм "Барбі і Лускунчик" знятий за однойменною казкою "Лускунчик", яку написав Ернест Теодор Амадей Гофман.

За сюжетом, Клара отримує в подарунок від своєї улюбленої тітки маленького дерев'яного чоловічка в гвардійській формі. Основне завдання Лускунчика – колоти горіхи. Однак тітка трохи спантеличила Клару, повідомивши, що всередині дерев'яного чоловічка б'ється серце справжнього принца. Тож коли годинник пробив північ, в будинку почали відбуватися чудеса.



"Барбі і Лускунчик"

З крихітної нірки в кімнаті з'явився злий Мишачий Король і його солдати. Лише Лускунчик знав про небезпеку, що насувається. Тож він оживає, щоб захистити Клару. Однак Мишачий Король вже встиг накласти на дівчинку закляття: відтепер вона буде такою ж маленькою, як і її іграшковий Лускунчик. Тепер їм обом належить вирушити у фантастичну подорож, щоб зруйнувати чари Мишачого Короля.

Мультфільм "Барбі і Лускунчик": дивіться трейлер онлайн

Усі фото: IMDb