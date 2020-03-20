У мережі опублікували трейлер мультсеріалу "Харлі Квінн-2": відео
Персонаж коміксів Харлі Квінн настільки сподобалась глядачам, що про неї зняли окремий фільм "Хижі пташки", а також 2 сезон мультсеріалу. Мережу поступово підкорює трейлер, який опублікували представники DC і Warner Bros.
Відомо, що у новому сезоні мультсеріалу його автори продовжать показувати, як склалось життя Харлі Квінн після розриву з Джокером. Головна героїня зі своїми поплічниками буде продовжувати бешкетувати у Готемі, поки її команда не зіткнеться з лиходіями-конкурентами. За сюжетом, вони захочуть поділити між собою місто та продовжувати наживатись на місцевих жителях. Однак лиходії не врахували Харлі Квінн та її інтереси, тому можуть наткнутись на розправу.
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На глядачів мультсеріалу чекатиме багато жартів від героїні коміксів та досить жорстоких сцен. У 2 сезон "Харлі Квінн" увійдуть 13 епізодів. Прем'єра запланована на 3 квітня 2020 року.
Дивіться трейлер до мультсеріалу "Харлі Квінн 2": відео
Ролі та актори, які озвучили героїв мультсеріалу:
- Кейлі Куоко – Харлі Квінн
- Лейк Белл – Отруйний Плющ
- Алан Тьюдік – Джокер
- Рон Фанчес – Король Акул
- Тоні Гейл – Доктор Психо
- Джейсон Александер – Сай Боргман
- Дидрих Бадер – Бетмен
- Крістофер Мелоні – комісар Джеймс Гордон