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У мережі опублікували трейлер мультсеріалу "Харлі Квінн-2": відео

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"Харлі Квінн-2": сюжет і трейлер мультсеріалу / www.comingsoon.net

Персонаж коміксів Харлі Квінн настільки сподобалась глядачам, що про неї зняли окремий фільм "Хижі пташки", а також 2 сезон мультсеріалу. Мережу поступово підкорює трейлер, який опублікували представники DC і Warner Bros.

Відомо, що у новому сезоні мультсеріалу його автори продовжать показувати, як склалось життя Харлі Квінн після розриву з Джокером. Головна героїня зі своїми поплічниками буде продовжувати бешкетувати у Готемі, поки її команда не зіткнеться з лиходіями-конкурентами. За сюжетом, вони захочуть поділити між собою місто та продовжувати наживатись на місцевих жителях. Однак лиходії не врахували Харлі Квінн та її інтереси, тому можуть наткнутись на розправу. 

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На глядачів мультсеріалу чекатиме багато жартів від героїні коміксів та досить жорстоких сцен. У 2 сезон "Харлі Квінн" увійдуть 13 епізодів. Прем'єра запланована на 3 квітня 2020 року. 

Дивіться трейлер до мультсеріалу "Харлі Квінн 2": відео 

Ролі та актори, які озвучили героїв мультсеріалу:

  • Кейлі Куоко – Харлі Квінн
  • Лейк Белл – Отруйний Плющ
  • Алан Тьюдік – Джокер
  • Рон Фанчес – Король Акул
  • Тоні Гейл – Доктор Психо
  • Джейсон Александер – Сай Боргман
  • Дидрих Бадер – Бетмен
  • Крістофер Мелоні – комісар Джеймс Гордон
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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно DC Comics
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