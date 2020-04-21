Про королівську родину зняли мультсеріал: перший тизер з принцом Джорджем

Британська королівська родина вкотре привернула увагу всіх світових ЗМІ. Все тому, що напередодні дня народження Єлизавети ІІ у мережі з'явився перший тизер мультсеріалу, головним героєм якого став персонаж принца Джорджа.

Ще у січні 2020 року представники телеканалу HBO Max оголосили, що створюють анімаційний серіал про британську монархію. На таку ідею авторів проєкту надихнули меми з принцом Джорджем, які заполонили мережу. Тому саме первісток принца Вільяма і Кейт Міддлтон став головним героєм кіноновинки. І хоч представник монархії не взяв участі у зйомках, його персонаж приголомшує схожістю зі спадкоємцем престолу.

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За сюжетом, принц Джордж прагне до влади та вже хоче встановлювати свої закони у Букінгемському палаці. Деталей проєкту не розголошують, однак наразі відомо, що мультсеріал називатиметься "Принц" (Prince). Автором і сценаристом виступив Гері Джанетта, який вже опублікував перший тизер. Саме він і озвучив головного героя мультсеріалу.

У ролику персонаж принца Джорджа сидить на королівському троні та звертається до глядачів.

"Привіт, народе. Це принц Джордж. Подумав, що вам буде цікаво знати, що в мене все добре. Звичайно, самоізоляція дається важко, і ми вже втомилися сидіти в цих одних і тих самих 775 кімнатах. Ну, або у ваших там студіях, різниці ніякої", – зазначає принц Джордж у тизері.

Відомо, що у мультсеріалі "Принц" з'являться всі представники британської монархії. У мережі вже опублікували постер, де видно Єлизавету ІІ з Філіпом, Кейт Міддлтон та принца Вільяма, Меган Маркл з принцом Гаррі, Каміллу з принцом Чарльзом, а також маленьку Шарлотту. Хто озвучить цих персонажів – наразі невідомо. Окрім цього, не розсекречують і дати виходу мультсеріалу "Принц".



Королівська родина у мультсеріалі "Принц" / HBO