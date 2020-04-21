24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Про королівську родину зняли мультсеріал: перший тизер з принцом Джорджем

- Читать новость на русском
Мультсеріал "Принц": перший тизер, сюжет / Скріншот з відео

Британська королівська родина вкотре привернула увагу всіх світових ЗМІ. Все тому, що напередодні дня народження Єлизавети ІІ у мережі з'явився перший тизер мультсеріалу, головним героєм якого став персонаж принца Джорджа.

Ще у січні 2020 року представники телеканалу HBO Max оголосили, що створюють анімаційний серіал про британську монархію. На таку ідею авторів проєкту надихнули меми з принцом Джорджем, які заполонили мережу. Тому саме первісток принца Вільяма і Кейт Міддлтон став головним героєм кіноновинки. І хоч представник монархії не взяв участі у зйомках, його персонаж приголомшує схожістю зі спадкоємцем престолу. 

Дивіться також: Ідеальний вечір з дітьми: 7 цікавих фільмів, які сподобаються всій сім'ї

За сюжетом, принц Джордж прагне до влади та вже хоче встановлювати свої закони у Букінгемському палаці. Деталей проєкту не розголошують, однак наразі відомо, що мультсеріал називатиметься "Принц" (Prince). Автором і сценаристом виступив Гері Джанетта, який вже опублікував перший тизер. Саме він і озвучив головного героя мультсеріалу. 

У ролику персонаж принца Джорджа сидить на королівському троні та звертається до глядачів.

"Привіт, народе. Це принц Джордж. Подумав, що вам буде цікаво знати, що в мене все добре. Звичайно, самоізоляція дається важко, і ми вже втомилися сидіти в цих одних і тих самих 775 кімнатах. Ну, або у ваших там студіях, різниці ніякої", – зазначає принц Джордж у тизері. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gary Janetti (@garyjanetti)

Відомо, що у мультсеріалі "Принц" з'являться всі представники британської монархії. У мережі вже опублікували постер, де видно Єлизавету ІІ з Філіпом, Кейт Міддлтон та принца Вільяма, Меган Маркл з принцом Гаррі, Каміллу з принцом Чарльзом, а також маленьку Шарлотту. Хто озвучить цих персонажів – наразі невідомо. Окрім цього, не розсекречують і дати виходу мультсеріалу "Принц". 


Королівська родина у мультсеріалі "Принц" / HBO

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Голлівуд Кіно HBO
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:02 Розкішний гардероб Єлизавети ІІ: що одягає королева
Юлія Гілей
20 квітня 17:21 Ідеальний вечір з дітьми: 7 цікавих фільмів, які сподобаються всій сім'ї
Юлія Михайлова
20 квітня 09:17 Міранді Керр – 37: секрети щастя та гармонії від колишнього ангела Victoria's Secret
Юлія Девда
20 квітня 09:00 Поливаний понеділок 2020: традиції святкування
Квітослава Туз
19 квітня 17:43 Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
Олена Булан

Новини
Більше новин