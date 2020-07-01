Музична церемонія MTV Video Music Awards 2020 відбудеться, але з деякими змінами: деталі

Знаменита музична премія MTV Video Music Awards, яка щороку традиційно проходить у серпні, у 2020-му все ж відбудеться. Але у залі події буде обмежена кількість глядачів, або ж їх взагалі не буде.

США досі лідирує за кількістю офіційно хворих на коронавірус, тому організатори багатьох подій змушені були відтермінувати заходи або ж зовсім їх скасувати. Відтак кінопремії Оскар, Золотий глобус та BAFTA вже перенесли на кілька місяців пізніше заявленої дати, повідомляє 24 канал.

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Тепер на порядку денному стояло питання, чи проводити MTV Video Music Awards (VMA), на якій збираються найкращі виконавці світу. Але організатори все ж вирішили проводити її, тому запланований на 30 серпня у Барклайс-центрі (Barclays Center) захід пройде з невеликою кількістю гостей, або ж їх зовсім не буде. Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо підтвердив, що премія дійсно відбудеться, але з обмеженнями, що стосуються соціального дистанціювання. Про це повідомляють в ABC News.

Продюсери шоу і менеджмент Barclays Center співпрацювали з урядом штату і міста, щоб разом розробити найкращий план проведення заходу, при якому ніхто не буде наражатися на небезпеку. Серед всіх вжитих заходів є ті, які допоможуть дотримуватися соціальної дистанції, тобто ми скоротимо кількість учасників і впровадимо віртуальні компоненти в шоу там, де це можливо,

– заявив Куомо.

Варто додати, що церемонія VMA стане першим заходом, який проведуть у Barclays Center у Нью-Йорку з початку пандемії. Організатори премії також повідомили, що планують показувати живі виступи зірок в знакових місцях п'яти районів Нью-Йорка у день церемонії MTV Video Music Awards. Таким чином вони хочуть віддати шану усім жителями Нью-Йорка за їхню стійкість в час пандемії.