Музична колаборація року: Ед Ширан записав літній трек із Джастіном Бібером

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Ед Ширан і Джастін Бібер випустили пісню
Ед Ширан і Джастін Бібер випустили пісню / www.nme.com

Несподівано для всіх меломанів два найчуттєвіших поп-вокалістів записали спільну пісню. Ед Ширан та Джастін Бібер вже презентували аудіоверсію треку I Don’t Care та зізнались, що готуються до зйомок кліпу.

Для обидвох співаків випуск нової пісні символізує перезапуск творчої кар'єри. Адже Ед Ширан випустив останній альбом ще в 2017 році, а Джастін Бібер не радував своїх прихильників новими треками з 2015-го. 

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Ритмічна та легка літня пісня I Don’t Care вже стрімко підкорює мережу. Всього за добу аудіо прослухали понад 1,8 мільйона прихильників Еда Ширана та Джастіна Бібера, що може свідчити про чималий успіх треку. Це й не дивно, адже обидва артиста – одні з найпопулярніших поп-виконавців США. 

Слухайте нову пісню Еда Ширана та Джастіна Бібера – I Don’t Care: аудіо

Перед виходом спільної пісні Ед Ширан та Джастін Бібер натякнули на музичну колаборацію, опублікувавши фрагменти тексту треку. Не упустили артисти і можливості пожартувати: вони створили фото, де ніжно тримаються за руки. Це неабияк розсмішило їх прихильників. 

 

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Теги: LifeStyle Музика Джастін Бібер
Джерело: LifeStyle 24
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