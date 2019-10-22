Музична премія Jager Music Awards 2019: стали відомі імена номінантів

Організатори музичної премії Jager Music Awards оголосили шорт-листи у 10 основних номінаціях. Так, кожен зможе проголосувати за свого фаворита у категоріях, кожна з яких покликана визначити головні досягнення в музичній індустрії за 2019 рік.

Українські популярні артисти стали номінантами у 10 категоріях премії Jager Music Awards 2019: "Гурт року", "Сингл року", "Відео року", "Хіп-хоп артист року", "Рок-артист року", "Електронний артист року", "Лейбл року", "Подія року", "Діджей року" і "Внесок в індустрію".

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Проголосувати за свого фаворита можна від 22 жовтня до 1 листопада на сайті Jager Music Awards. Імена переможців стануть відомими 15 листопада в арт-галереї LAVRA на другій церемонії вручення Jager Music Awards. Спеціальним гостем церемонії стане британський електронник Actress.

Квитки на оголошення переможців Jager Music Awards, що пройде 15 листопада Арт-галереї LAVRA, можна придбати тут.

Зазначається, що списки претендентів на нагороду були сформовані завдяки найважливішим гравцям музичної індустрії України та Європи. Також крім основних категорій на сайті розпочато відкрите голосування у номінації Young Blood, яку створено для пошуку нових імен на українській сцені.

Номінанти премії Jager Music Awards 2019

Гурт року

ДАХАБРАХА

LATEXFAUNA

YUKO

СИНГЛ РОКУ

P.PAT & YUKO — HRUSHKA

JERRY HEIL — ОХРАНА_ОТМЄНА

CAPE COD & JAMALA — КРОК

Jamala, Cape Cod – Крок: слухайте пісню

ВІДЕО РОКУ

Alyona Alyona & Alina Pash — Падло

Дахабраха, Onuka, The Maneken, Katya Chilly — Голос Води

Monatik — Love It Ритм

Монатік — Love It Ритм: дивіться відеокліп

РОК-АРТИСТ РОКУ

O.Torvald

Sinoptik

Stoned Jesus

ХIП-ХОП-АРТИСТ РОКУ

Freel

Fo Sho

Alina Pash

ЕЛЕКТРОННИЙ АРТИСТ РОКУ

Wwwaaavvveee

Bejenec

Monoconda

ЛЕЙБЛ РОКУ

Aby Sho Music

Masterskaya

Vidlik

ПОДIЯ РОКУ

Atlas Weekend

Monatik. Love It Ритм. Нск Олімпійський

Upark Festival

DJ РОКУ

Koloah

Omnia

Dj Kolosova

ВНЕСОК В IНДУСТРIЮ

Євген Філатов

Іван Дорн

Kyiv Music Days