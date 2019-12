Найкращі музичні альбоми 2019 року від світових та українських виконавців

В 2019 році редакція LifeStyle 24 прослухала десятки годин нової музики в 2019 році, аби відзначити лише найкращі альбоми, які можна сміливо додавати до своїх списків відтворення.

Від дебютного альбому бунтарки Біллі Айліш, найчуттєвішої платівки року Льюїса Капальді і найкращого альбому-колаборації Еда Ширана до альбому Бумбоксу, театрально-музичного перфомансу від Dakh Daughters та фолькльорного хіп-хопу у виконанні Аліни Паш!

А на тих, хто дочитає до кінця, чекає приємний бонус – 5 різдвяних альбомів 2019 року, які додадуть атмосферності вашим святам. Вмикайте голосніше та насолоджуйтесь!

5 найкращих альбомів від світових музикантів 2019 року

Найчуттєвіший альбом року: Lewis Capaldi – Divinely Uninspired To A Hellish Extent

Льюїс Капальді – головний британський співак цього року (нехай вже пробачить нам Ед Ширан), а "Divinely Uninspired To A Hellish Extent" – його дебютний альбом. Надривний вокал, злегка хриплий голос, безкінечний потік клавіш, ліричні пісні про кохання, звісно ж, нещасливе. Додайте до цього глибоку самоіронію, чудове почуття гумору, недбалу зачіску і рум'янець під час перших інтерв'ю. Саме так можна описати Льюїса і його творчість.

Йому лише 22 і його альбом "Divinely Uninspired To A Hellish Extent" вже став платиновим у Великобританії. То в чому ж феномен популярності? Тут все до банальності просто. В епоху, коли вже нікого не здивуєш стрибаючими зірками під мінус, коли навіть мегапопулярна Біллі Айліш не може вивчити текст і співає з листочком в руках, – Льюїс пише прості і зрозумілі кожному пісні, викладається під час живих виступів і зачаровує голосом. Стиль неосоулу тут якнайкраще підходить – і слова, і музика беруть за душу.

Дебют вдався! Якщо ви втомились від попу і незрозумілого хайпу реп-виконавців – альбом "Divinely Uninspired To A Hellish Extent" вам точно зайде.

Жанр: blue-eyed soul / indie / pop

Google Play

Apple Music

Lewis Capaldi – Someone You Loved (кліп)

Інді-альбом року: Foals – Everything Not Saved Will Be Lost (Part 1, 2)

І знову британці! Foals презентували дві частини альбому "Everything Not Saved Will Be Lost", загальна тривалість яких майже півтори години. Перша частина платівки була номінована на премію Mercury Prize за найкращий альбом Великої Британії та Ірландії.

За звучанням платівка досить відрізняється від попередніх робіт гурту. У січні минулого року Foals покинув басист Уолтер Джерверс. І це не лише учасник гурту, а й один із його засновників. Це не могло не позначитись на настрої музикантів. Проте не можна сказати, що вихід Джерверса мав лише негативний вплив. Новий альбом – зовсім інший, концептуальніший та складніший з музикальної точки зору.

Головна і найпомітніша зміна у звучанні – це вплив електронної музики. Звісно, цим вже нікого не здивуєш в 2019 році. Проте Foals зберегли той баланс між електронною музикою та гітарним саундом, і в результаті вийшло щось зовсім нове та незвичне. Перша частина – танцювальна, друга – більш важка. Тому обирайте самі, яка з них вам буде більше до душі. Проте найкраще вони звучать разом, як і задумували музиканти :)

Жанр: indie rock / dance-rock / dance-punk

Google Play: Part 1, Part 2

Apple Music: Part 1, Part 2

FOALS – Like Lightning (кліп)

Дебют року: Billie Eilish — When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

В 2017 році Біллі Айліш вистачило одного EP, аби в 16 років відкатати 4 світових тури! В цьому році співачка презентувала свій дебютний альбом і нам важко навіть подумати про його наслідки… Адже, лише уявіть, ще до релізу в Apple Music цей альбом завантажили понад 800 тисяч разів!

Що ж такого особливого у 17-річній дівчині в мішкуватому одязі, яка зараз має понад 40 мільйонів підписників в Instagram? Зазвичай, це пояснюють щирістю і відвертістю. Наприклад, співачка страждає синдромом Туретта (спадковий нейропсихічний розлад, який характеризується численними моторними тиками м'язів). Відповідний діагноз поставили у 2018 році. Після того, як співачка заявила про це в соціальних мережах – послідувати сотні таких же зізнань від фанатів. Своїм прикладом Біллі показує, що не потрібно боятись чи соромитись самого себе.

Гаразд, невже лише щирістю можна створити армію фанатів? Не зовсім. Тут в дію вступають іронічні та дотепні тексти, авантюрний нуар-поп, акуратні мелодії, шепіт, грув та півтони. Все це робить Біллі не схожою на жодну із співачок, які ви слухали раніше.

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" – якісний поп-альбом, за який не соромно. Сингл з цього альбому – "Bad Guy" – вийшов на перше місце в Billboard Hot 100. До того ж, Біллі стала першою виконавицею, яка народилася в XXI столітті і очолила Hot 100.

Жанр: pop / avant-pop / art pop

Google Play

Apple Music

Billie Eilish – bad guy (кліп)

Альбом-колаборація року: Ed Sheeran – No.6 Collaborations Project

Суперзірковий загін або 22 друга Еда Ширана – так можна охарактеризувати його четвертий студійний альбом "No.6 Collaborations Project", який складається з 15 пісень-колаборацій.

Ед зібрав в одній платівці виконавців із абсолютно різних напрямів, серед них – Khalid, Camila Cabello, Cardi B, Justin Bieber, Travis Scott, Eminem, 50 Cent, Skrillex, Chris Stapleton, Bruno Mars та інші. Здається, якби не цей альбом, ці музиканти ніколи б не зустрілись в рамках однієї платівки.

Через такий зірковий склад тут і лірика, і легкі та танцювальні композиції, хіп-хоп, реп та рок-н-рол! Не дивлячись на таку гримучу суміш, альбом вийшов досить цілісним. Він слухається на одному диханні і між треками зовсім не відчувається якихось різких переходів. До того ж, через колаборацію з різними музикантами і відповідно різними музичними напрямками – Ед зміг розкрити себе по-новому. Тепер вже язик не повернеться сказати, що йому вдаються лише романтичні балади чи пісні для першого весільного танцю.

"No.6 Collaborations Project" став платиновим у Великобританії, а також дебютував на першому місці американського хіт-параду Billboard 200.

Жанр: pop / hip-hop / R&B

Google Play

Apple Music

Ed Sheeran & Justin Bieber – I Don't Care (кліп)

Атмосферний альбом року: Lana Del Rey – Norman F**king Rockwell

Критики пророкували Лані Дель Рей всього кілька вдалих пісень і забуття. Проте співачка вперто доводить протилежне і в цьому році Дель Рей випустила, напевно, найкращий свій альбом на сьогодні – "Norman F**king Rockwell".

По-перше, хто такий Норман Роквелл і що він зробив для співачки? Роквелл – культовий художник для США ХХ століття. Він зображував побут простих людей і оспівував "американську мрію". Щось схоже творили й художники СРСР – саме ті картини, де всі щасливі, усміхнені і впевнено дивляться у світле майбутнє.

Лана підійшла до цієї теми з дозою здорової самоіронії. Звідси в текстах сарказм та мати (але їх якраз в міру). Щодо звучання – тут ніяких кардинальних змін. Всі пісні повільні, розмірені та сумні. Проте саме за це Лана й полюбилась фанатам – за атмосферу та естетику. В альбомі неймовірно красиві аранжування, які підкреслюють чуттєвий вокал.

Альбом отримав позитивні відгуки від критиків, композиція "Venice Bitch" була визнана піснею року журналом Esquire, а перші три композиції альбому досягли топ-10 чарту Alternative Digital Songs від Billboard.

Жанр: soft rock / psychedelic rock / pop / psychedelic pop

Google Play

Apple Music

Lana Del Rey – Doin’ Time (кліп)

Також радимо до прослуховування: Hozier "Wasteland, Baby!", The National "I Am Easy To Find", Ariana Grande "Thank U, Next", Coldplay "Everyday Life", Taylor Swift "Lover", M83 "DSVII", Liam Gallagher "Why Me? Why Not", Tool "Fear Inoculum", Cigarettes After Sex "Cry", X Ambassadors "ORION", Jamie Cullum "Taller", The Chemical Brothers "No Geography", The Retuses "ОМYT", James Blake "Assume Form".

5 найкращих альбомів від українських музикантів 2019 року Заслуханий до дір альбом року: Бумбокс – Таємний код: Рубікон. Частина 1 / 2 Зізнаємося чесно, Бумбокс не випускає поганих чи навіть посередніх синглів та альбомів. Кожного разу – в самісіньке серце. Кожного разу – так по-справжньому, що пісні неможливо зняти з повтору. "Таємний код: Рубікон" – перший альбом за останні шість років. Якщо бути точнішим, це перша частина альбому, до якої увійшли сім пісень, включаючи неймовірні дуети з Тіною Кароль "Безодня" та з Сашою Чемеровим "Тримай мене". Другу частину платівки музиканти презентували 13 грудня – і це була любов з першої секунди. Платівка вийшла дуже ліричною, місцями спів переходить в надривний крик чи шепіт. Найбільшої уваги заслужили дуети. "Тримай мене" – одна з кращих колаборацій, які були в Бумбоксу. Щодо "Безодні" з Тіною Кароль – все не так однозначно. Судячи з відгуків, є левова частка шанувальників, яким вокал Кароль, м'яко кажучи, не зайшов. Хоча саме Хливнюк настояв на такому звучанні. Читайте також: Музичні новинки липня: 10 пісень та альбомів, які варто почути В першій частині особливої уваги також заслуговують "ДШ" та "Побачимось". Остання вирізняється на фоні інших пісень легким джазовим звучанням з дуже сильним текстом. В другій частині вирізняються рокова "Малюнки на стінах" та ліричні "Твій номер", "Впало небо", а також іспанська версія "Тримай мене". Жанр: rock / pop

Google Play: Частина 1, Частина 2

Apple Music: Частина 1, Частина 2 Бумбокс і Тіна Кароль – Безодня (кліп)

Фольклорний альбом року: Alina Pash – ПИНТЯ: Гори / ПИНТЯ: Місто

В Україні ніша якісного хіп-хопу пустує, а тому не дивно, що будь-які альбоми в цьому жанрі – мають європейське чи американське коріння. Особливо вирізняється на цьому фоні Аліна Паш, яка в 2019 році презентувала дебютний подвійний альбом "Пинтя" (Гори / Місто).

Платівка – це чисте етнозвучання в перемішку з урбан-саундом, хіп-хопом і його варіаціями. Щодо назви альбому, то Пинтя – це такий собі закарпатський Робін Гуд, тож тема фольклору просякнута через весь альбом – що в плані звучання, що в плані змістового наповнення.

Закарпатська атмосфера, незвичні аранжування та різні вокальні стилі – зробили своє. Слухати альбом цікаво, не знаєш, що очікувати від кожного нового треку. У підсумку вийшла якісна попмузика з елементами хіп-хопу та українським фольклором.

Жанр: ethno / hip-hop / pop / electro

Google Play: ПИНТЯ: Гори, ПИНТЯ: Місто

Apple Music: ПИНТЯ: Гори, ПИНТЯ: Місто

Alina Pash – Slukhay (кліп)

Театрально-музичний альбом року: Dakh Daughters – Air

Останнім часом про фрік-кабаре Dakh Daughters мало, що було чути. Здавалось, що пік популярності припав на пісню "Rozy / Donbass", а далі мав би піти на спад. До того ж, ми говоримо про досить специфічний жанр фрік-кабаре.

Проте, як виявилось, Dakh Daughters працювали над новою платівкою. "Air" – більш нуарна, поетична та тонка робота в плані музики. Так, тут все ще є відчуття скрипучого паркету в театрі, тут є етно-звучання, але звучить це все по-іншому. Тут більше музики, менше театру.

До платівки увійшло 7 композицій, частина з них – це вірші українських письменників – Павла Тичини, Майка Йогансена, Миколи Холодного. До того ж, музиканти не просто використовують готовий текст, а нашаровують на нього власні тексти та переживання. Виходить так майстерно, що виявити де текст Dakh Daughters, а де – цитування, неможливо.

Загалом альбом вийшов філософським, атмосферним, сумним та водночас досить іронічним. Платівка вкотре доводить, що театральному колективу вдається робити музику набагато краще (в тому числі, якісніше), ніж це роблять багато інших виконавців в Україні.

Жанр: freak cabaret / dark cabaret

Google Play

Apple Music

Dakh Daughters – Inshe Misto (кліп)

Найрізноманітніший за звучанням альбом року: Tik Tu – Ulitakis

Тернопільське тріо Tik Tu в цьому році випустили свій другий альбом "Ulitakis", який об'єднує максимально багато різних жанрів та інструментів, які були задіяні для запису. То ж давайте розбиратись у цьому музичному калейдоскопі!

Tik Tu грають в різних жанрах – від інді-попу до психоделіки. Для створення своєї музики гурт використовує орган, перкусії, скрипки, банджо, флейту та інші інструменти. Для запису "Ulitakis" також додали шумові какофонатори, аналогові клавішні, а деякі звуки були спеціально конвертовані через касетні рекордери. Також до роботи над альбомом був запрошений артист тернопільського симфонічного оркестру, який урізноманітнив альбом звучанням тромбону.

Щодо жанрової специфіки – тут теж все не так просто. В "Ulitakis" змішали регі, синті-поп, лаундж та ще багато іншого. При цьому все це разом справляє цілісне враження! Альбом хочеться слухати ще і ще, шукаючи щось нове і зовсім нечуте донині.

Жанр: indie pop / synth pop / electro

Google Play

Apple Music

Tik Tu – Ulitakis (повний альбом)

Ска-панк альбом року: Жадан і Собаки – Мадонна

"Мадонна" – це вже п’ята студійна робота харківського ска-панк гурту "Жадан і Собаки". За словами Сергія Вікторовича, ця платівка – найкраща на сьогодні робота гурту. Ми в свою чергу, з ним погоджуємося і маємо на це кілька власних причин.

По-перше, Жадан в контексті гурту вже більше не письменник, а справжній рок-музикант. Декламацію віршів під музику письменник лишив для своїх інших проектів, а для проекту "Жадан і Собаки" Сергій Вікторович залишив концентрований ска-панк.

Альбом вийшов дуже злободенним, багатошаровим та емоційним. І при цьому він не сумний, а глибоко самоіронічний.

Жанр: ska / punk / ethno

Google Play

Apple Music

Жадан і Собаки – Мальви (кліп)

Також радимо до прослуховування: Pianoбой "Хісторі", кАчевники "Бодрый. Сторона Б", Postman "City Freak", MONATIK "Love It РИТМ", Луна "Транс", Іван Дорн & Роман Бестселлер "Три Хороших Песни".

5 найкращих різдвяних альбомів 2019 року

Ніша різдвяних альбомів в Україні теж пустує, це більше американська історія. Але не дивлячись на це, важко собі уявити новорічні свята без класичних атмосферних композицій, на кшталт "All I Want for Christmas Is You" від Мераї Кері, "Last Christmas" від "Wham!" чи "White Christmas" від Otis Redding. Цього року музиканти презентували нові альбоми з різдвяними піснями, а ми відібрали для вас – лише найкращі.

Bing Crosby – Bing At Christmas

Бінг – це голос, який повністю є синонімом Різдва, незважаючи на те, що співак вже давно не з нами. "Bing At Christmas" – це альбом, в якому оригінальний вокал Бінга Кросбі поєднали із сучасним найпрестижнішим оркестром Великобританії – Лондонським симфонічним оркестром.

Цей альбом вдихає нове життя у найкращі пісні Кросбі. Зокрема, платівка включає в себе легендарний кавер "White Christmas", який Бінг Кросбі записав ще в 1942 році. І на сьогодні – це найпопулярніший синг у світі, продажі якого перевищують 50 мільйонів у всьому світі.

Google Play

Apple Music

Bing Crosby – White Christmas (2019)

Mariah Carey – Merry Christmas (Deluxe Anniversary Edition)

Цього року королева Різдва – Марая Кері – відзначає 25-ту річницю свого знакового альбому "Merry Christmas". Саме ця платівка принесла успіх виконавиці, а сингл "All I Want for Christmas Is You" потрапив у Guinness World Records як найкраща різдвяна композиція.

Спеціально до річниці співачка випустила Deluxe Anniversary Edition, який містить оригінальний альбом, а також бонусний диск. І тут найцікавіше! На бонусному диску є запис раніше не опублікованого концерту – це виступ 1994 року в Нью-Йорку, в Соборі святого Іоанна Божественного. Деякі записи також можна переглянути на ютубі.

Google Play

Apple Music

Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You (Live at St. John The Divine)

Robbie Williams – The Christmas Present

"The Christmas Present" – це перший різдвяний альбом британського співака-виконавця Роббі Вільямса. Надиво вокал Роббі дуже гармонійно вписується в різдвяне звучання, доповнюють його багаті на труби та саксофони аранжування. Пісні звучать дуже святково та атмосферно!

Google Play

Apple Music

Robbie Williams – Time For Change

John Legend – A Legendary Christmas: Deluxe Edition

Один із основних представників нео-соула Джон Ледженд презентував Deluxe Edition його минулорічного різдвяного альбому "A Legendary Christmas". Якщо ви полюбляєте різдвяні композиції з джазовими нотками – то це альбом саме для вас!

Google Play

Apple Music

John Legend – This Christmas

Lea Michele – Christmas In The City

"Christmas In The City" – третій студійний і різдвяний альбом американської виконавиці Лії Мішель. Окрім відомих композицій ("It's the Most Wonderful Time of the Year", "Silent Night", "White Christmas"), в альбомі є також й оригінальна композиція – "Christmas In New York".

Google Play

Apple Music

Lea Michele – Christmas in New York

Бажаємо вам затишних свят та гарної музики в новому році!