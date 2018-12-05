Музичні підсумки 2018: що слухали українці на Apple Music протягом року

Компанія Apple підвела підсумки щодо музичних вподобань жителів різних країн. Список виконавців та пісень, що були популярними в Україні, вже опублікували на офіційному сайті.

Корпорація Apple дбає про шанувальників своєї продукції, тому в 2015 році створила сервіс для прослуховування найновішої музики на їхніх пристроях. Керівники ресурсу Apple Music підвели підсумки найпопулярніших пісень, виконавців і навіть переможців у різних номінаціях.

Читайте також: Офіційно: реперка Cardi B заявила про розставання з чоловіком

Відтак у 2018 в Apple обирали "найкращого виконавця", "альбом року", "пісню року" та "прорив року". Список імен було опубліковано на офіційній сторінці Apple Music в Instagram. А топ-100 пісень, як слухали українці протягом 2018 року можна переглянути на офіційному сайті компанії. Ми підібрали десять музичних новинок, які є першими у рейтингу.



Перші 10 пісень згідно з українським рейтингом топ-100 у Apple Music / Скріншот з офіційного сайту Apple

Переможці у номінаціях

Найкращим виконавцем став канадський репер Drake.

Дивитись відео на пісню Drake – In My Feelings:

У номінації "Альбом року" перемогла Кейсі Мусгравс зі збіркою Golden Hour.

Дивитись кліп на пісню Кейсі Мусгравс​ – Нigh Horse (відео):

"Піснею року" стала музична композиція "I like it" Cardi B, Bad Bunny & J Balvin.

Дивитись відео на пісню "I like it" Cardi B, Bad Bunny & J Balvin:

А звання "Прорив року" отримала Juice WRLD.

Дивитись кліп Juice WRLD на пісню "Lucid Dreams":