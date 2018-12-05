Музичні підсумки 2018: що слухали українці на Apple Music протягом року

240 Читать новость на русском
Найкращі пісні 2018 року згідно рейтингу Apple Music
Найкращі пісні 2018 року згідно рейтингу Apple Music / Instagram/ @applemusic

Компанія Apple підвела підсумки щодо музичних вподобань жителів різних країн. Список виконавців та пісень, що були популярними в Україні, вже опублікували на офіційному сайті.

Корпорація Apple дбає про шанувальників своєї продукції, тому в 2015 році створила сервіс для прослуховування найновішої музики на їхніх пристроях. Керівники ресурсу Apple Music підвели підсумки найпопулярніших пісень, виконавців і навіть переможців у різних номінаціях.

Читайте також: Офіційно: реперка Cardi B заявила про розставання з чоловіком

Відтак у 2018 в Apple обирали "найкращого виконавця", "альбом року", "пісню року" та "прорив року". Список імен було опубліковано на офіційній сторінці Apple Music в Instagram. А топ-100 пісень, як слухали українці протягом 2018 року можна переглянути на офіційному сайті компанії. Ми підібрали десять музичних новинок, які є першими у рейтингу.

Топ-10 пісень згідно українського рейтингу Apple Music
Перші 10 пісень згідно з українським рейтингом топ-100 у Apple Music / Скріншот з офіційного сайту Apple 

Переможці у номінаціях

Найкращим виконавцем став канадський репер Drake.

Дивитись відео на пісню Drake – In My Feelings:

У номінації "Альбом року" перемогла Кейсі Мусгравс зі збіркою Golden Hour.

Дивитись кліп на пісню Кейсі Мусгравс​ – Нigh Horse (відео):

"Піснею року" стала музична композиція "I like it" Cardi B, Bad Bunny & J Balvin.

Дивитись відео на пісню "I like it" Cardi B, Bad Bunny & J Balvin:

А звання "Прорив року" отримала Juice WRLD.

Дивитись кліп Juice WRLD на пісню "Lucid Dreams":

 

Теги: LifeStyle Музика Рейтинги Apple Новини культури
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
У Варшаву на каву: у скільки обійдеться бюджетна подорож літаком в Європу
сьогодні 18:00 У Варшаву на каву: у скільки обійдеться бюджетна подорож літаком в Європу
1073
Торт "П'яна вишня" – рецепт домашньої випічки
сьогодні 15:48 Торт "П'яна вишня" – рецепт домашньої випічки
Богданна Рибак 1009
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
сьогодні 15:00 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
6603
День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
сьогодні 13:10 День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
Юлія Девда 15105
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
4 грудня 14:02 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 4412
Введення у храм Пресвятої Богородиці: прикмети та що не можна робити в цей день
3 грудня 21:02 Введення у храм Пресвятої Богородиці: прикмети та що не можна робити в цей день
10187
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук