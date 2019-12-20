Музичний фестиваль Atlas Weekend 2020 назвав другого хедлайнера

Наймасштабніший музичний фестиваль літа Atlas Weekend 2020 назвав другого хедлайнера. Ним став американський музичний дует Twenty One Pilots. Знаменитий дует вперше завітав в Україну в січні 2019 року. Грандіозний концерт в рамках світового туру The Bandito Tour відбувся в київському Палаці Спорту.

Що відомо про гурт Twenty One Pilots?

Музиканти з Twenty One Pilots – вокаліст Тайлер Джозеф і барабанщик Джош Дан вдвох об’єднались у 2009 році в Коламбусі, штат Огайо. Майже одразу після започаткування своєї творчої кар'єри, вони досягнули грандіозних успіхів. За 10 років спільної роботи, американці випустили 5 альбомів і понад 10 відеокліпів.

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Одним з їхніх найвідоміших синглів є хіт "Heathens", який став саундтреком до фільму "Загін самогубців" кіностудії DC. Відеоролик в YouTube переглянули понад мільярд фанатів.

Twenty One Pilots "Heathens": дивіться онлайн

Пісня "Stressed Out", яка вийшла в 2015 році також є досить впізнаною. Відеокліп в YouTube переглянуло більше 1,3 мільярда користувачів, а в 2017 році дует хлопців отримав премію Греммі в номінації "Найкращий поп-дует".

Twenty One Pilots "Stressed Out": дивіться онлайн

Хто увійшов у список хедлайнерів фестивалю?

Музичний фестиваль Atlas Weekend, який вп’яте прогримить у 2020 році, вже встиг оголосити головних хедлайнерів події. На фанатів музичного фестивалю чекає відома британська група Alt-J і скандальний американський хіп-хоп виконавець A$AP Rocky, який цього року через арешт не зміг приїхати на подію в Київ.

Фестиваль Atlas Weekend у 2020 році буде проводитися з 7 по 12 липня, тож на відвідувачів чекає 6 днів шаленого драйву, атмосфери та запального ритму від улюблених виконавців.