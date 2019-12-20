24 канал техно Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar Дизайн покер
more

Музичний фестиваль Atlas Weekend 2020 назвав другого хедлайнера

180 Читать новость на русском
На фестивалі Atlas Weekend 2020 виступатиме Twenty One Pilots / marieclaire.ua

Наймасштабніший музичний фестиваль літа Atlas Weekend 2020 назвав другого хедлайнера. Ним став американський музичний дует Twenty One Pilots. Знаменитий дует вперше завітав в Україну в січні 2019 року. Грандіозний концерт в рамках світового туру The Bandito Tour відбувся в київському Палаці Спорту.

Що відомо про гурт Twenty One Pilots?

Музиканти з Twenty One Pilots – вокаліст Тайлер Джозеф і барабанщик Джош Дан вдвох об’єднались у 2009 році в Коламбусі, штат Огайо. Майже одразу після започаткування своєї творчої кар'єри, вони досягнули грандіозних успіхів. За 10 років спільної роботи, американці випустили 5 альбомів і понад 10 відеокліпів.

Читайте також: Atlas Weekend 2020 назвав хедлайнерів фестивалю: серед них – скандальна зірка

Одним з їхніх найвідоміших синглів є хіт "Heathens", який став саундтреком до фільму "Загін самогубців" кіностудії DC. Відеоролик в YouTube переглянули понад мільярд фанатів.

Twenty One Pilots "Heathens": дивіться онлайн

Пісня "Stressed Out", яка вийшла в 2015 році також є досить впізнаною. Відеокліп в YouTube переглянуло більше 1,3 мільярда користувачів, а в 2017 році дует хлопців отримав премію Греммі в номінації "Найкращий поп-дует".

Twenty One Pilots "Stressed Out": дивіться онлайн

Хто увійшов у список хедлайнерів фестивалю?

Музичний фестиваль Atlas Weekend, який вп’яте прогримить у 2020 році, вже встиг оголосити головних хедлайнерів події. На фанатів музичного фестивалю чекає відома британська група Alt-J і скандальний американський хіп-хоп виконавець A$AP Rocky, який цього року через арешт не зміг приїхати на подію в Київ.

Фестиваль Atlas Weekend у 2020 році буде проводитися з 7 по 12 липня, тож на відвідувачів чекає 6 днів шаленого драйву, атмосфери та запального ритму від улюблених виконавців. 

Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв
сьогодні
62035
Автор: Юлія Турелик
Теги: Новини Києва LifeStyle Новини культури Музика Atlas Weekend
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:01 Куди піти в Києві на вихідних: афіша на 20-22 грудня
Юлія Михайлова 102
сьогодні 12:57 Красиві чоловічі стрижки: підбірка найкращих зачісок на будь-який вибір
Квітослава Туз 8149
19 грудня 20:23 Як обрати новорічну сукню: поради від стиліста
Юлія Девда 561
19 грудня 19:55 Гірськолижні курорти Карпат: куди можна відправитися на відпочинок
Анастасія Ковач-Петрушенко 7729
19 грудня 16:01 Як знаменитості прикрасили новорічну ялинку: яскрава фотопідбірка
Юлія Михайлова 755
Новини
Більше новин
Залиште відгук