Музичний фестиваль Atlas Weekend назвав третього хедлайнера

Наймасштабніший музичний фестиваль літа Atlas Weekend назвав ім'я третього хедлайнера. Ним став британськийрок-гурт Placebo.

Музичний фестиваль Atlas Weekend 2020 в четвер, 30 січня, оголосив хто ж приєднається до числа хедлайнерів репера ASAP Rocky та американського альтернативного хіп-хоп дуету Twenty One Pilots. Отож, до числа головних гостей увійшов рок-гурт з Великобританії Placebo.

Що відомо про гурт Placebo?

Placebo – британський гурт, який виконує композиції в стилі альтернативний рок. Заснований в 1994 році двома музикантами Брайаном Молко і Стефаном Олсдалом. На рахунку гурту 6 студійних альбомів, тисячі концертів по всьому світу. Британський дует неодноразоро виступав в Києві, зокрема в рамках фестивалю Atlas Weekend в 2018 році. Наразі Placebo у студії працюють над восьмим лонгплеєм.

PLACEBO - Every You Every Me: дивитись відео онлайн