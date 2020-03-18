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Музичну премію Billboard Music Awards 2020 переносять через коронавірус

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Billboard Music Awards 2020 переносять / Instagram / @billboard

У світі вже встигли скасувати чимало гучних заходів у сфері моди, кіноіндустрії та музики. Перелік подій, які відкладають через пандемію коронавірусу, продовжила премія Billboard Music Awards 2020, яку планували провести 29 квітня.

Повідомлення з'явилося на офіційному сайті щорічної музичної церемонії Billboard Music Awards, яка визначає провідних творців індустрії та називає найпопулярніши сингли. Так, організатори заявили, що прагнуть діяти відповідно до сьогоднішніх обставин та змушені перенести подію. 

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Так, Billboard Music Awards 2020 мала б відбутися вже 29 квітня, проте премію переносять на невизначений термін. Представники заходу пообіцяли невдовзі оголосити нові дати та місце проведення. 

"Згідно з нормами, встановленими посадовими особами охорони здоров'я, і для забезпечення здоров'я і безпеки наших артистів, шанувальників, гостей та персоналу, ми відкладаємо Billboard Music Awards. Більше двох десятиліть Billboard нагороджує кращих в музиці і ми з нетерпінням чекаємо можливості привітати неймовірних артистів, які очолили чарти за останній рік", – йдеться у повідомленні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Billboard (@billboard)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Нагороди Музика
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