Найкращі українські альбоми 2018 року, які варто почути кожному

Української музики щодня стає більше і в 2018 наші музиканти подарували десятки нових альбомів. Протягом року ми переслухали їх всі, відзначили найкращі і тепер ділимося з вами десяткою альбомів, які є важливими для української сучасної музики.

Від лонгплею від симпатичних хлопців з Latexfauna і альбому гурту Kazka, який готовий побити всі рекорди по переглядах на YouTube, до першого за кілька років альбому від "Вагоновожатых", а також цікавих львівських проектів. Вмикайте голосніше та насолоджуйтесь!

Вагоновожатые – Референс

Гурт "Вагоновожатые" наприкінці осені презентував перший великий реліз за два роки альбом – "Референс". Всього в альбом увійшло 10 треків, серед яких і дві перших в історії гурту пісень українською: "Бриф" та "Веаюфром".

Цей альбом ми готували два роки. У ньому сплелися переживання і відчуття всіх "Вагоновожатых", кожен з нас написав для платівки свій трек. Можливо тому альбом вийшов більш концептуальним і цілісним. Якщо "Вассервага" був своєрідним адреналіновим вибухом, то "Референс" – наші спостереження за суспільством, своєрідний зріз часу,

– прокоментували реліз музиканти.

А якщо простіше, то "Референс" – це десять історій про кожного з нас, про слабкості, відверті фобії, залежність від гаджетів та соцмереж. Електронний саунд посилився, а лірика отримала соціально-політичне забарвлення. "Вагоновожатые" займають особливу нішу в українській музиці, де їм важко підібрати конкурентів чи навіть колег. Але це їм точно не завадило створити один із найбільш знакових альбомів цього року.

ONUKA – MOZAЇКА

MOZAЇКА – це історія про низку вражаючих збігів, обставин і символів. За словами фронтвумен проекту ONUKA (Наталія Жижченко), кожна з десяти пісень нового диску являє собою окремий музичний уламок, але поєднавшись разом, усі композиції символічно формують єдиний задуманий сюжет.

Деякі композиції ("XТО", "STRUM") розповідають про особисті переживання Нати та її спогади. По-весняному свіжий танцювальний сингл "XТО" присвячено коханій людині. Життєствердний "STRUM" (спільно з оркестром НАОНІ) — бабусі, ще одній важливій людині в житті Нати. В альбом також знову постає тема Чорнобиля. Але якщо пісня "1986" з міні-альбому "VIDLIK" була пронизливою і трагічною, інструментальний номер ARKA звучить м'якше.

Цей альбом прекрасний приклад того, що музиканти змогли розширити масштаб звучання, але зберегти увагу до деталей. Саме тому участь в альбомі взяв оркестр НАОНІ, дитячий хор "Зернятко", а до треку "VSESVIT" доклав руку легендарний Ерік Муке (Deep Forest). Без цікавих інструментів та звуків теж не обійшлось – в альбомі можна почути дрідрам (індонезійський музичний інструмент), піаніно з Одеського оперного театру та звуки криги, яка ламається.

Latexfauna – AJAHUASKA

В цьому році гурт Latexfauna випустив свій перший лонгплей "AJAHUASKA". До альбому увійшли 11 композицій гурту, які були представлені раніше, та ще два бонусних треки. Тож з упевненістю можна сказати, що це альбом суцільних хітів. Одразу після його випуску музиканти почали працювати над новим альбомом і кілька пісень вже навіть встигли представити. Тож у 2019 наш чекає ще один цікавий альбом!

А щодо "AJAHUASKA" – це інді-звучання, яке гармонійно поєднано з витонченим і смачним суржиком. Багато питань викликала пісня під назвою "AJAHUASKA", в честь якої й був згодом названий альбом. Адже слово співзвучне з "аяваска" – це напій, що має психотропний ефект, виготовляється корінними мешканцями верхньої Амазонки. Але у фронтмена є інше пояснення.

Це вигадана історія про неіснуюче плем’я, яке хоче залишатися диким і ніколи не ставати на шлях індустріалізації, щоб не розгубити свого зв’язку з живою природою і внутрішнім тваринним світом. І так сталося, що всі наступні треки якимось чином порушують тему свободи або гармонії,

– коментує фронтмент гурту Дмитро Зезюлін.

Композиції "SLON", "SURFER" та "AUSTRALIA" перенесуть вас на узбережжя океану і можна буквально відчути повітря, просякнуте свіжістю та свободою. Довершенням альбому став вже відомий поціновувачам творчості гурту сингл "ALOE" – розслабляючий трек про старість і самотність є заключним не випадково. Саме зображення алое прикрасило обкладинку альбому, як символ рослини аяхуаска в українському побуті.

Лінія Маннергейма – Де твоя лінія?

Учасники музичного проекту "Лінія Маннергейма", до складу якого входять Сергій Жадан, Олег Каданов (Оркестр Че) та Євген Турчинов (Собаки в космосі) у 2018 записали і презентували дебютний міні-альбом "Де твоя лінія?". Поганої роботи у трьох серйозних харківських чоловіків вийти й не могло :)

Із 5 треків альбому три – це вірші Жадана під мелодійні аранжування. Зокрема сюди увійшла довгоочікувана "Південно-західна" і прониклива "Їй 15". Композиції суттєво відрізняються від творчої співпраці "Собак" та Жадана. Музика стала більш розміреною, місцями – цікавішою. Тут вже, можливо, й не вийде погоцати, але от насолодитися симбіозом поезії та музики – запросто.

"Де Твоя Лінія?" – це пронизливий, ліричний, часом гіркий альбом. Поезія та музика настільки гармонійно доповнюють один одного, що відірватися від прослуховування важко. І якщо справді на чистоту, то пане Сергію, вам справді дається краще розповідати історії та читати вірші у напівелектронному акустичному мінорі, ніж співати панк. Чекаємо нових робіт з нетерпінням!

Kazka – Karma

Історія тріо Kazka розвивається дуже стрімко. Першу пісню випустили в березні 2017 і "Свята" одразу стала хітом! У Kazka не надто звичайний склад учасників – фронтвумен Олександра Зарицька, саундпродюсер Микита Будаш та "духовик" Дмитро Мазуряк. Він найчастіше супроводжує на сопілці, але в його арсеналі не лише українські інструменти. Там дудук, китайська флейта, арабська зурна і багато чого ще.

У перший альбом гурту увійшло десять пісень: три вже відомі – "Свята", "Дива", "Сама", переспів пісні "Мовчати" гурту Скрябін та Ірини Білик і шість нових композицій.

"Karma" – це безумовно український поп-альбом року, а кожна пісня з нього справжнісінький хіт. KAZKA поєднує в собі вишуканість і простоту, що звісно й приваблює слухача. Уміле поєднання фольку й електроніки робить гурт справді унікальним проектом. Тому цей альбом неймовірно приємно додавати до списку найкращих у цьому році, адже серед української поп-сцени таких гідних гравців ще не було.

The Hardkiss – Залізна ластівка

Український гурт The Hardkiss потішив випуском третього студійного альбому "Залізна ластівка", який без перебільшень можна назвати одним із кращих, які гурт створював до цього. До альбому війшло 17 треків, а також чотири оригінальних послання від солістки Юлії Саніної.

Сама ж вокалістка порівняла новий альбом із коконом, в якому панує своя особлива атмосфера. Треклист майже ідеально поділений на дві частини. Перша – україномовні пісні, які звучать як романтична тужливість дівчини. Друга ж частина – англомовна, зроблена в стилі епічної скандинавської важкої музики. Деякі композиції просто створені для того, щоб стати саудтреками до динамічних фільмів.

Загалом же музикантам вдалось поєднати індастріал, тріп-хоп, пост-панк і навіть електронну музику. Експеримент музикантам вдався на всі 100%.

Джамала – Крила

Восени прем'єрою порадувала ще й Джамала. Співачка презентувала новий студійний альбом "Крила", до якого увійшли сім україномовних і три англомовні композиції. Це її перший альбом пісдя Євробачення-2016, адже після конкурсу співачка писала і творила. До того ж, частково альбом створювався в період, коли Джамала була вагітною – це вплинуло не лише на зміст альбому, а ще й на звучання.

В альбомі можна почути кілька музичних стилів: від мінімалістичної електронної музики до насиченого соулу. І тут вже без жодних сюрпризів – все традиційно проспівано на вищому рівні.

MOONZOO – Sad_dance

Поруч уж з відомими та іменитими музикантим ми б хотіли відзначити львівський гурт MOONZOO. У цьому році вони презентували свій дебютний альбом "Sad dance", який було б неправильно оминути увагою. Не завжди ж потрібно бути неймовірно популярним, аби творити справді круту музику?

Sad dance – це не просто сумні танці, це своєрідна поліфонія емоцій та відчуттів, які виникають при прослуховуванні музики. Бути сумним коли тобі весело, бути веселим від того, що ти сумний – ця музика саме про це,

– так кажуть музиканти про свій альбом.

Реліз неймовірно легкий – прослухати можна буквально на одному диханні, а коли слухаєш, то хвилі меланхолії та ностальгії здається готові підняти шторм.

Vivienne Mort – Досвід

Творчість Vivienne Mort не нова чи унікальна. З нею ми знайомі давно, до того ж гурт часто називають "класичним примірником інді-фолку". За роки існування дивувати свого слухача мало б ставати все важче, але аж ніяк не у випадку з Vivienne Mort.

У новому альбомі гурту вдалося розказати захопливу історію свого розвитку й світогляду через музику. "Досвід" – це такий собі спровідник зі світу ностальгії, солодкого, комфортного, однополярного суму, дитинства та університетів у світ реальний, дорослий. Тексти пісень стали глибшими, цікавішими, їх хочеться розбирати на слова та смакувати. Наприклад, вміло обіграну цитати про чотири сонця із "Слова о полку Ігоревім", які є предвісниками катастрофи.

А ще "Досвід" – це подорож, у якій є сюжет, свій хронометраж та унікальний стиль. Між епіграфом ("Екран") і інтерлюдією ("Вчора") пролягає дорога в довжину з 9 пісень, в яких є все – від радісної зустрічі до повислої на волосині долі.

Vanek Foundation – Rookodiller

Засновник лейблу і досвідчений саунд-продюсер Ваня Клименко затіяв власний музичний проект – Vanek Foundation. Клименко відомий на всю Україну, як великий цінитель фанку, соулу і джазу, який до того ж вміє його правильно писати, зводити і виробляти. І своїм дебютним ЕР він вкорте це довів.

Над записом працювали 18 музикантів і п'ятеро запрошених голосів – друг лейблу Джамала, джазова вокалістка Мар'яна Головко (SUOK), соул-співак LAUD, репер Very The Jerry, а також новий підопічний лейблу Anyanya Grace.

ЕР "Rookodiller" – це атмосфера. Музиканти в деталях відтворити "золоту епоху" фанку, соулу і джазу. Тут вам і ейсид джаз з 1990-х типу US'3 або Saskia Laroo, якісний соул, фанк в дусі Jamiroquai і Prince і багато-багато всього.

Всім звуковим гедоністам присвячується!

Бажаємо у новому році ще більше крутих і якісних релізів! А своїми улюбленими альбомами від українських музикантів – діліться у коментарях.