Музичні новинки червня: 10 пісень та альбомів, які варто почути

Перші літні релізи – такі запальні, теплі, а місцями навіть інтимні! Драйвовий альбом від X Ambassadors, провокативний кліп від Taylor Swift, повернення Мадонни з новою платівкою і це ще не все, що приготував для вас червень.

Готові до порції крутої музики? Серед усього музичного ми обрали 10 музичних прем'єр червня, які вважаємо гідними вашої уваги. Вмикайте голосніше та насолоджуйтесь!

X Ambassadors – ORION (Альбом)

"Orion" – це другий альбом американських поп-рокерів X Ambassadors. Головна ідея всієї платівки – ода братству (вокаліст і клавішник гурту брати). Тексти з цього альбому дуже відверті та особисті. Наприклад, "Hold You Down" присвячена непростим стосункам між братами.

Всього до платівки увійшло 11 треків.

Любов, втрата близьких людей, боротьба з нездатністю виправити наші помилки. Тим, що з усього цього вийшло, стала ця платівка,

– так музиканти самі описують альбом.

Taylor Swift – You Need To Calm Down (кліп)

Тейлор Свіфт вміє дивувати! Її новий кліп "You Need to Calm Down", здається, не обговорював лише лінивий. У менше ніж 4 хвилини Тейлор зуміла помістити стільки знаків та загадок, що аж не віриться.

Пісня – це звернення до хейтерів, яким варто було б заспокоїтись і нарешті почати жити своїм життям. У кліпі знялися десятки зірок, майже всі з них – відкриті гомосексуалісти. Наприкінці кліпу є заклик до підписання петиції на підтримку ЛГБТ-спільноти в США. Це не просто музичний кліп, це справжній політичні виступ, просто у незвичній манері.

А тепер до символів. Відома цитата Шер "Mom, I am a rich man", гей-весілля Джессі Тайлера і адвоката Джастіна Микити, а ще актор Райан Рейнольдс, який малює в кліпі знаменитий нью-йоркський гей-бар Stonewall Inn. Саме біля цього бару вперше геї протестували проти поліції, після чого відбулися перші мітинги та акції на підтримку ЛГБТ-спільноти. Нещодавно там виступила і сама Тейлор Свіфт.

І це ще далеко не все! Дивіться уважно самі :)

ONUKA – Zenit (сингл)

Гурт ONUKA презентував нову композицію "Zenit". У новій композиції можна розчути чимало народних інструментів – цимбали, бандуру, дримбу, трембіту. А також спів дитячого хору, який вже став елементом традиційного звучання гурту.

Я воліла створити пісню – на зразок старих українських веснянок. Легку, сонячну і життєствердну. Оспівати світ, у якому ми живемо, попри всі його вади та протиріччя. Зупиніться на хвилину. Знайдіть свій напрямок руху, коли сонце буде в зеніті, – так про нову пісню говорить Ната Жижченко.

Символи заховані і тут. Допрем’єрне прослуховування "Zenit" відбулось у день літнього сонцестояння.

Мадонна – Madame X (альбом)

Мадонну не потрібно представляти, її знають усі. Проте за десятки років на сцені її музика стає все менше музикою, а все більше політикою. Співачка завжди шокувала своїми текстами та кліпами – вона співала про аборти, дратувала католицьку церкву та навіть випустила напівпорнографічну книгу фотографій Sex.

За роки Мадонна змінилась, але чомусь вперто намагається цей факт приховувати і слідувати в ногу з часом. Для цього вона запрошує кілька продюсерів та гостей-співаків. А запам'ятовуються лише тексти. В одному з них Мадонна обіцяє бути "геєм, якщо геїв спалюють", "жінкою, якщо жінок гвалтують" і "Ізраїлем, якщо ізраїльтян утискають". Цю цитату взяли, напевно, усі ЗМІ.

А от щодо музики – питання лишаються. "Madame X" – це не політичний виступ, це музичний альбом, який хочеться цитувати. Але от слухати на повторі – ні.

Alina Pash – Pintea: Misto (альбом)

Аlina Pash презентувала другу частину альбому "Pintea: Misto", який присвячений закарпатському Робіну Гуду – Пинті Хороброму. За словами самої виконавиці, друга частина альбому – це історії сьогодення (нагадаємо, що головною темою першої частини були гори).

У нових композиціях показане динамічне життя у великому місті, в якому сплітаються люди, події та випадкові зустрічі. Все це приправлене урбан-саундом, хіп-хоп і його варіаціями. Різне не лише звучання, а й мови. В альбомі можна почути французьку, російську, українську, грузинську та англійську.

Ліам Ґаллагер – Shockwave (сингл)

Після успішного альбому та великого туру колишній фронтмен гурту Oasis Ліам Ґаллагер випустив новий сингл "Shockwave". Нова композиція – це класичний британський рок з яскравим звучанням гітари, приспівом, який легко запам'ятати і який так круто буде звучати на фестивалях!

Відомо, що пісня увійде до наступного альбому музиканта "Why Me? Why Not", але дата його релізу поки не відома.

Thom Yorke – Anima (альбом)

Британський музикант Том Йорк представив свій третій сольний альбом "Anima". До платівки увійшло 9 треків. Сам музикант називає свій альбом антиутопічним, а на його створення вплинули "тривоги і страхи від того, що відбувається у світі". Без традиційної меланхолійності і тужливості у звучанні, звісно ж, не обійшлось.

До альбому був знятий однойменний фільм "Anima", головну роль в якому зіграв сам Том Йорк. У фільмі розповідається про те, як пережити смерть найближчої людини.

Jamie Cullum – Taller (альбом)

Британський джаз-поп-музикант Jamie Cullum презентував перший за п'ять років альбом "Taller". Кожна композиція з нього має усі шанси стати ідеальним саундтреком до вашого літа! Тож не пропустіть!

The Elephants – The Shades (альбом)

Український інді-гурт The Elephants після дворічної мовчанки випустив новий альбом під назвою The Shades. До платівки увійшло десять композицій.

Якщо раніше музиканти асоціювалися із затишним інді-фолк звучанням, то в новому альбому можна знайти елементи дісторшину. Тут уся палітра поп-звучання, а не лише звучання тихої гітари.

r.roo — mirroor (альбом)

Вам може здатися божевіллям випускати альбом аж на 70 хвилин і ми з вами погодимось. А от київський електронщик r.roo іншої думки – саме стільки триває його новий альбом "mirroor".

Якщо ви застрягли у довжелезній корці чи вас чекає довга поїздка в метро – це саме то що вам потрібно. Похмуро, глибоко і місцями тривожно – геть як опис добирання на роботу, ні? :)

